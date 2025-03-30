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Многие представляют ее неправильно: как на самом деле выглядит Гренландия, которую хочет Трамп

Автор
Ирина Мазуренко
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Размеры Гренландии Новость обновлена 30 марта 2025, 10:26
Размеры Гренландии. Фото Коллаж "Телеграф"

Через проекцию Меркатора мы видим Гренландию на картах не совсем такой, как она есть

Гренландия, которую так хочет аннексировать Трамп, является самым большим островом нашей планеты с площадью примерно 2,166,086 квадратных километров. Несмотря на это, на многих картах мира, использующих проекцию Меркатора, остров выглядит еще больше — иногда визуально приближаясь к размерам Африки, хотя на самом деле африканский континент превышает Гренландию примерно в 14 раз.

"Телеграф" решил рассказать, какие размеры Гренландии по сравнению с другими странами или континентами. Для этого можно использовать специализированные сервисы, например, Тhetruesize.

Отметим, что на самом деле остров почти втрое больше территории Украины, превышает площадь Мексики и примерно равен Саудовской Аравии. Чтобы представить масштабы, стоит отметить, что на территории Гренландии могли бы разместиться одновременно Франция, Германия, Испания, Италия, Греция и Великобритания.

В континентальном масштабе Гренландия составляет около 20% площади всей Европы, однако занимает лишь около 7% территории Африки. Эти сравнения позволяют лучше понять подлинные размеры этого северного острова.

Несмотря на огромную территорию, большая часть Гренландии покрыта постоянным ледниковым щитом, занимающим примерно 80% поверхности. Населённые пункты расположены преимущественно вдоль побережья, где климатические условия несколько мягче по сравнению с внутренними районами.

Размеры Гренландии по сравнению с Австралией
Размеры Гренландии по сравнению с Канадой
Размеры Гренландии по сравнению с Китаем
Размеры Гренландии по сравнению с США

Административно Гренландия является автономной территорией Королевства Дания, хотя обладает широкими полномочиями самоуправления. Население острова составляет немногим более 56 тысяч человек, большинство из которых — инуиты.

Ранее Трамп заявил о желании США завладеть Гренландией. Он надеется, что это можно сделать без использования военной силы, однако не исключает и такой вариант развития событий.

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#США #Карта #Гренландия #Дональд Трамп #Карта мира