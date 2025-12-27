Накипь исчезнет, а кофе станет более ароматным: простой способ почистить кофеварку без уксуса (видео)
Даже самые дорогие зерна не спасут напиток, если кофеварка загрязнена.
Накипь мешает равномерному нагреву воды, а кофейные масла со временем накапливаются в системе и портят вкус и аромат кофе. Регулярное очищение помогает не только улучшить качество напитков, но и продлить срок службы техники. Предлагаем эффективный и более деликатный способ очистки кофеварки – с помощью лимонной кислоты. Лайфхаком с нами поделились на TikTok-странице "marclyubchyk".
Почему важно регулярно чистить кофеварку
Загрязненная кофеварка может делать кофе горьким или с неприятным привкусом. Кроме того, остатки кофе и влага создают благоприятную среду для бактерий и плесени, особенно если гущу долго не убирать. Еще одна веская причина — износ деталей: накипь ускоряет поломки и уменьшает эффективность работы прибора.
Как правильно почистить кофеварку лимонной кислотой
Очистку лучше производить после завершения пользования кофеваркой в течение дня. Весь процесс займет около 1–2 часов.
Что понадобится:
- лимонная кислота;
- вода;
- кофейные фильтры;
- чистая тряпка или губка.
Инструкция:
- Растворить 1–2 столовых ложки лимонной кислоты в полном графине теплой воды. Такой раствор эффективно растворяет накипь, не оставляя резкого запаха.
- Установить фильтр (бумажный или многоразовый), залить раствор в резервуар и включить кофеварку. Дать ей заварить примерно половину жидкости, после чего выключить и оставить прибор на 30 минут.
- Включить кофеварку снова и завершить цикл. Вынуть фильтр: многократно тщательно промыть, бумажный — заменить.
- После этого запустить кофеварку 1-2 раза только с чистой водой, чтобы полностью смыть остатки лимонной кислоты.
Как часто нужно чистить кофеварку
Съемные части нужно мыть после каждого приготовления кофе. Не стоит оставлять гущу в фильтре или готовый кофе в кофейнике надолго. Глубокую очистку с лимонной кислотой достаточно проводить раз в 1–3 месяца в зависимости от частоты использования и жесткости воды. Это поможет сохранить чистоту техники и наслаждаться по-настоящему вкусным кофе каждый день.