Накипь исчезнет, а кофе станет более ароматным: простой способ почистить кофеварку без уксуса (видео)

Мария Швец
Читати українською
Чистка кофеварки
Чистка кофеварки

Даже самые дорогие зерна не спасут напиток, если кофеварка загрязнена.

Накипь мешает равномерному нагреву воды, а кофейные масла со временем накапливаются в системе и портят вкус и аромат кофе. Регулярное очищение помогает не только улучшить качество напитков, но и продлить срок службы техники. Предлагаем эффективный и более деликатный способ очистки кофеварки – с помощью лимонной кислоты. Лайфхаком с нами поделились на TikTok-странице "marclyubchyk".

Почему важно регулярно чистить кофеварку

Загрязненная кофеварка может делать кофе горьким или с неприятным привкусом. Кроме того, остатки кофе и влага создают благоприятную среду для бактерий и плесени, особенно если гущу долго не убирать. Еще одна веская причина — износ деталей: накипь ускоряет поломки и уменьшает эффективность работы прибора.

Как правильно почистить кофеварку лимонной кислотой

Очистку лучше производить после завершения пользования кофеваркой в течение дня. Весь процесс займет около 1–2 часов.

Что понадобится:

  • лимонная кислота;
  • вода;
  • кофейные фильтры;
  • чистая тряпка или губка.

Инструкция:

  1. Растворить 1–2 столовых ложки лимонной кислоты в полном графине теплой воды. Такой раствор эффективно растворяет накипь, не оставляя резкого запаха.
  2. Установить фильтр (бумажный или многоразовый), залить раствор в резервуар и включить кофеварку. Дать ей заварить примерно половину жидкости, после чего выключить и оставить прибор на 30 минут.
  3. Включить кофеварку снова и завершить цикл. Вынуть фильтр: многократно тщательно промыть, бумажный — заменить.
  4. После этого запустить кофеварку 1-2 раза только с чистой водой, чтобы полностью смыть остатки лимонной кислоты.

Как часто нужно чистить кофеварку

Съемные части нужно мыть после каждого приготовления кофе. Не стоит оставлять гущу в фильтре или готовый кофе в кофейнике надолго. Глубокую очистку с лимонной кислотой достаточно проводить раз в 1–3 месяца в зависимости от частоты использования и жесткости воды. Это поможет сохранить чистоту техники и наслаждаться по-настоящему вкусным кофе каждый день.

