У вас всегда будет горячая пища: простой и действенный лайфхак для блэкаутов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот способ даже делает блюда более полезными
Свет в Украине отключают регулярно, иногда его нет часами. Украинцы ищут разные способы улучшить себе жизнь.
Отключения особенно трудно переживать в домах, где все на электричестве и нет газа, чтобы приготовить или разогреть пищу. "Телеграф" рассказывает о методе "пассивной варки" круп, который может выручить в такой ситуации.
Для этого нужен качественный термос, желательно с широким горлом. Метод подойдет для гречки, кус-куса, овсянки, булгура, тоненьких макарон. Перед отключением света крупу или макароны нужно засыпать в термос и залить кипятком. В зависимости от вида крупы, через промежуток времени от 20 минут до часа, будете иметь готовую и горячую кашу. Гарнир будет оставаться горячим надолго.
При этом крупа не просто "запаривается", а полноценно готовится. При этом в ней хранится даже больше полезных элементов, чем при традиционной варке.
Есть еще один простой способ разогреть пищу, когда нет электричества. Предлагаемый вариант подходит в основном для макарон. Нужна глубокая тарелка и кипяток (может быть заранее залит в термос).
Также "Телеграф" рассказывал, как разогреть еду с помощью свечей. Это недорогой и действенный метод.