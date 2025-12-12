У вас всегда будет горячая пища: простой и действенный лайфхак для блэкаутов

Этот способ даже делает блюда более полезными

Свет в Украине отключают регулярно, иногда его нет часами. Украинцы ищут разные способы улучшить себе жизнь.

Отключения особенно трудно переживать в домах, где все на электричестве и нет газа, чтобы приготовить или разогреть пищу. "Телеграф" рассказывает о методе "пассивной варки" круп, который может выручить в такой ситуации.

Для этого нужен качественный термос, желательно с широким горлом. Метод подойдет для гречки, кус-куса, овсянки, булгура, тоненьких макарон. Перед отключением света крупу или макароны нужно засыпать в термос и залить кипятком. В зависимости от вида крупы, через промежуток времени от 20 минут до часа, будете иметь готовую и горячую кашу. Гарнир будет оставаться горячим надолго.

Термос для приготовления круп

При этом крупа не просто "запаривается", а полноценно готовится. При этом в ней хранится даже больше полезных элементов, чем при традиционной варке.

Есть еще один простой способ разогреть пищу, когда нет электричества. Предлагаемый вариант подходит в основном для макарон. Нужна глубокая тарелка и кипяток (может быть заранее залит в термос).

Также "Телеграф" рассказывал, как разогреть еду с помощью свечей. Это недорогой и действенный метод.