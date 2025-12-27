Накип зникне, а кава стане ароматнішою: простий спосіб почистити кавоварку без оцту (відео)

Навіть найдорожчі зерна не врятують напій, якщо кавоварка забруднена.

Накип заважає рівномірному нагріву води, а кавові олії з часом накопичуються в системі та псують смак і аромат кави. Регулярне очищення допомагає не лише покращити якість напоїв, а й продовжити термін служби техніки. Пропонуємо ефективний і більш делікатний спосіб очищення кавоварки — за допомогою лимонної кислоти. Лайфхаком з нами поділилися на TikTok-сторінці "marclyubchyk".

Чому важливо регулярно чистити кавоварку

Забруднена кавоварка може робити каву гіркою або з неприємним присмаком. Крім того, залишки кави та волога створюють сприятливе середовище для бактерій і цвілі, особливо якщо гущу довго не прибирати. Ще одна вагома причина — зношування деталей: накип прискорює поломки та зменшує ефективність роботи приладу.

Як правильно почистити кавоварку лимонною кислотою

Очищення краще проводити після завершення користування кавоваркою протягом дня. Увесь процес займе приблизно 1–2 години.

Що знадобиться:

лимонна кислота;

вода;

кавові фільтри;

чиста ганчірка або губка.

Інструкція:

Розчинити 1–2 столові ложки лимонної кислоти в повному графині теплої води. Такий розчин ефективно розчиняє накип, не залишаючи різкого запаху. Встановити фільтр (паперовий або багаторазовий), залити розчин в резервуар і увімкнути кавоварку. Дати їй "заварити" приблизно половину рідини, після чого вимкнути та залишити прилад на 30 хвилин. Увімкнути кавоварку знову й завершити цикл. Вийняти фільтр: багаторазовий ретельно промити, паперовий — замінити. Після цього запустити кавоварку 1–2 рази лише з чистою водою, щоб повністю змити залишки лимонної кислоти.

Як часто потрібно чистити кавоварку

Знімні частини бажано мити після кожного приготування кави. Не варто залишати гущу у фільтрі чи готову каву в кавнику надовго. Глибоке очищення з лимонною кислотою достатньо проводити раз на 1–3 місяці, залежно від частоти використання та жорсткості води. Це допоможе зберегти чистоту техніки й насолоджуватися по-справжньому смачною кавою щодня.