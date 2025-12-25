"Кинжалы" затупились? Почему число российских авиаударов существенно упадет

11 стратегических бомбардировщиков способны нести гораздо больше, чем 35 ракет

Производство Россией крылатых ракет воздушного базирования "воздух-земля" Х-101, "Искандер-К" и аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" не покрывает потребности врага для нанесения массированных ударов по Украине. Кроме того, этим изделиям не хватает точности и надежности.

Что нужно знать:

Из-за санкций Запада у россиян упали темпы производства ракет воздушного базирования

Иранские запчасти и китайские компьютеры не могут адекватно управлять российскими ракетами

До 40% ракет не сходят с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160

Об этом в эфире YouTube-канала Telеgraf UA рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап.

— Все-таки санкции действуют, — говорит аналитик. — И если производится 15 "Кинжалов" в месяц, которые могут нам серьезно грозить, то это не те "Кинжалы", которые были раньше. Раньше "Кинжалы" были точнее. У них были большие вычислительные возможности, потому что когда ракета летит по баллистической траектории и появляется над целью, ей нужно немного перевернуться, чтобы почти вертикально пойти к цели. Когда ракета выходит из слоя плазмы, она должна четко сориентироваться, где находится и куда ей нужно попасть.

Авиационный эксперт объясняет, что для быстрого выполнения этих операций нужны очень большие вычислительные мощности, но не каждый чип способен выполнить это.

— Иранская комплектация, китайские чипы не могут обеспечить столь быстрое действие. И потому всем баллистическим и даже крылатым ракетам не хватает точности, не хватает надежности, говорит Константин Криволап.

По его словам, во время ракетно-дроновой атаки на Украину 23 декабря было задействовано девять стратегических бомбардировщиков Ту-95: три — с базы "Оленья", три — с "Энгельса" и три с базы "Украинка" на Дальнем Востоке. Еще было два ракетоносца Ту-160 с "Белой" в Сибири. Однако на такое количество бомбардировщиков должно быть значительно больше ракет, чем 35 типа Х-101, "Искандер-К" (ещё три "Кинжала" россияне запускали из Рязанской области РФ. — Ред.)

— Было сообщение, что около 40% ракет нормально не сошли с бомбардировщиков Ту-95, Ту-160. Есть куча причин, но одна из них — комплектация и низкое качество, потому что много людей забрали на войну, не хватает трудовых ресурсов, не обеспечено качество производства. То есть, существенно уменьшились способности россиян к использованию этого оружия, — объяснил Константин Криволап, почему число российских авиаударов будет падать.

