"Кинджали" затупилися? Чому число російських авіаударів суттєво впаде

11 стратегічних бомбардувальників здатні нести значно більше, як 35 ракет

Виробництво Росією крилатих ракет повітряного базування "повітря-земля" Х-101, "Іскандер-К" та аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" не покриває потреби ворога для завдавання масованих ударів по Україні. Окрім того, цим виробам бракує точності та надійності.

Що треба знати:

Через санкції Заходу у росіян впали темпи виробництва ракет повітряного базування

Іранські запчастини і китайські комп'ютери не можуть адекватно керувати російськими ракетами

До 40% ракет не сходять з бомбардувальників Ту-95 і Ту-160

Про це в ефірі YouTube-каналу Telеgraf UA розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап.

— Все ж таки санкції діють, — каже аналітик. — І якщо виробляється 15 "Кинджалів" на місяць, які можуть нам серйозно загрожувати, то це не ті "Кинджали", що були раніше. Раніше "Кинджали" були точніші. В них були великі обчислювальні можливості, бо коли ракета летить по балістичній траєкторії і з'являється над ціллю, їй треба трохи перевернутися, щоб майже вертикально піти до цілі. Коли ракета виходить з шару плазми — вона повинна чітко зорієнтуватися, де знаходиться і куди її треба влучити.

Авіаційний експерт пояснює, що для швидкого виконання цих операцій потрібні дуже великі обчислювальні потужності, але не кожен чіп здатен це виконати.

— Іранська комплектація, китайські чипи не можуть забезпечити таку швидку дію. І тому всім балістичним і навіть крилатим ракетам не вистачає точності, не вистачає надійності, — каже Костянтин Криволап.

За його словами, під час ракетно-дронової атаки на Україну 23 грудня було задіяно дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95: три — з бази "Оленья", три — з "Енгельса" і три з бази "Українка" на Далекому Сході. Ще було два ракетоносці Ту-160 з "Білої" в Сибіру. Однак на таку кількість бомбардувальників має бути значно більше ракет, аніж 35 типу Х-101, "Іскандер-К" (ще три "Кинджали" росіяни запускали з Рязанської області РФ. – Ред.)

— Було повідомлення, що близько 40% ракет нормальним чином не зійшли з бомбардувальників Ту-95-го, Ту-160-го. Є купа причин, але одна з них — комплектація і низька якість, тому що багато людей забрали на війну, не вистачає трудових ресурсів, не забезпечено якість виробництва. Тобто суттєво зменшилися спроможності росіян до використання цієї зброї, — пояснив Костянтин Криволап, чому число російських авіаударів буде падати.

