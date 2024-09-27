За 3 минуты до Харькова и за 1,5 до Сум: за сколько "Кинжал" способен долететь до городов Украины (карта)

Боевая часть Кинжала равна 500 кг тротила

В пятницу, 27 сентября, Россия атаковала Украину гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". По данным мониторинговых пабликов, в пределах Староконстантинова Хмельницкой области прогремел ряд взрывов.

Как оказалось с аэродрома "Саваслейка" взлетели два борта МиГ-31К. Один такой истребитель потенциально может нести на борту 1 ракету "Кинжал", которая развивает огромную скорость и может долететь до Днепра всего за 3 минуты 20 секунд.

Специалисты составили инфографику и наглядно показали, за какой промежуток времени гиперзвуковые ракеты "Кинжал" могут дотичь каждого из крупных украинских городов.

Сколько минут летит "Кинжал" к украинским городам:

Киев — 3 минуты 5 секунд

Запорожье — 3 минуты 50 секунд

Днепр — 3 минуты 20 секунд

Харьков — 3 минуты ровно

Сумы — 1 минута 30 секунд

Ровно — 5 минут 10 секунд

Львов — 6 минут 20 секунд

Ужгород — 7 минут 20 секунд

Полтава — 2 минуты 40 секунд

Херсон — 4 минуты 55 секунд

Николаев — 5 минут 20 секунд

Одесса — 5 минут 10 секунд

Винница — 3 минуты 40 секунд

Черкассы — 4 минуты 50 секунд

Как видно, "Кинжалы" способны практически мгновенно долетать до населенных пунктов и поэтому у украинцев есть лишь несколько минут на то, чтобы спрятаться в укрытие.

Как показывает практика, этого времени очень мало и именно поэтому сигналы воздушной тревоги звучит в городах каждый раз заранее.

Что известно о ракете "Кинжал"

Ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз. Также они легко маневрируют в воздухе и не фиксируются системами ПВО.

Эти гиперзвуковые ракеты разрабатывались таким образом, чтобы их не могла заметить система ПВО. Запуск происходит следующим образом: самолет-носитель (в основном МиГ-31К) разгоняется до сверхзвуковой скорости и запускает ракету, затем она должна подняться на определенную высоту и тоже разогнаться до гиперзвуковой скорости. Во время полета ракета "Кинжал" способна маневрировать по всей траектории полета.

По словам специалистов, на гиперзвук ракета переходит на финальном этапе полета. Именно в этот момент ее окутывает плазма, которая не пропускает электромагнитное излучение и волны радиолокационных станций — таким образом система ПВО не видит ракету "Кинжал". Сбить ракету можно на начальном этапе траектории, когда ее только выпустили из самолета.

Носители ракет "Кинжал"

Носителями таких ракет могут быть:

Самолет МиГ-31К – одна ракета.

Ту-22М – четыре ракеты.

Ту-160 – восемь ракет.

Ракеты "Кинжал" и система ПВО Patriot

"Патриоты" оснащены умной компьютерной системой, которая может распознавать ракету в воздухе и сообщить оператору, что пуск ракеты-перехватчика нецелесообразен. Это возможно в том случае, если цель покинет зону работы ПВО быстрее, чем ее удастся перехватить и сбить.

Patriot способен сбивать цели, которые развивают скорость до 5 Махов, хотя предельная его скорость 3 Маха. Он эффективен против ракет С-300, С-400, Х-22, а случаев сбития "Кинжалов" еще не было зафиксировано.

Что известно об аэродроме "Саваслейка"

Аэродром "Саваслейка", который является одним из ключевых объектом российских воздушных сил, расположен вблизи села с аналогичным названием в Кулебакском районе Нижегородской области. Расстояние до границы Украины – около 700 км. На аэродроме с конца 2021 года базируется полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

Аэродром расположен к юго-востоку от села с одноименным названием. Авиабаза "Саваслейка" была создана в 1953 году как центр подготовки авиационного персонала стран Варшавского договора. С 24 февраля 2022 года россияне используют "Саваслейку" для атак по Украине. Когда там взлетает МиГ, из-за потенциальной опасности удара "Кинжалами" воздушную тревогу объявляют по всей территории Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем известен российский бомбардировщик Ту-95 с которого регулярно запускают ракеты по Украине. Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец создан в СССР. Его разработали в период Холодной войны для доставки ядерного оружия на большие расстояния. В современном мире этот самолет используется для доставки обычных крылатых ракет.