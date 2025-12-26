Игры Кремля с валютой закончились? Что стоит за "рекордным укреплением" рубля

Путинская Россия движется в направлении запрета валюты, как в СССР

Резкое укрепление российского рубля к доллару США, другим мировым валютам и драгоценным металлам, о котором пишет Bloomberg, представляет угрозу для экономики самой РФ, теряющей инвестиционную привлекательность для международного бизнеса. Кроме того, снижает конкурентоспособность ее экспортеров и бьет по финансовому положению рядовых россиян.

Что нужно знать:

Крепкая национальная валюта ослабляет позиции экспортеров

У рядовых россиян исчез спрос на иностранную валюту

Государство хвастается крепким рублем, а экономисты просят его ослабить

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал экономист, политтехнолог и управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, что в России также падают доходы от экспорта.

— Почему так происходит? Там феноменальная история: валюта в Россию заходит, но проблема в том, что нет спроса у населения. Они (рядовые россияне. — Ред.) видят, к чему все идет. И им неизвестно, чем кончатся игры с валютой. В России вообще могут запретить валюту, как это было в Советском Союзе. Поэтому нет спроса, — говорит экономист.

Поэтому, по его словам, россияне стремятся хранить свои сбережения в рублях. Особенно на фоне того, что с 2022 года в РФ действует фактически конфискационный принцип по валютным вкладам и там запретили снимать валюту, получить ее можно в рублях по официальному курсу.

— То есть, там государство заканчивает игры с валютой. Из-за сокращения импорта товаров у них образовался избыток валюты внутри государства. И тут парадокс: и Минфин, и министр экономики [РФ] хотел бы девальвации рубля, но не происходит, потому что нет объемов, позволяющих провести девальвацию объясняет эксперт.

Он напомнил, что Центробанк РФ с 8 декабря снял лимиты на переводы иностранной валюты за границу для граждан РФ и нерезидентов из "дружественных" стран, и теперь частные лица могут вывести из страны "хоть миллиард долларов в месяц". По его мненю, это делается для проведения девальвации, потому что низкий курс доллара по отношению к рублю уменьшает доходы России от экспорта.

— Есть реальный сектор экономики, а есть еще спекулятивный капитал. Бывает так, что инвестировать, например, в государственные облигации России может быть выгодно, если идет укрепление или девальвация рубля, соответственно, ты получаешь большую прибыль. Но это на уровне спекулятивных операций. А то, что бьет точно по российской экономике, как раз укрепление рубля, потому что это бьет и по экспортным возможностям России, и она недополучает прибыль от внешней экономической деятельности, что очень хорошо, — подытожил Тарас Загородний.

