Ігри Кремля з валютою закінчилися? Що стоїть за "рекордним зміцненням" рубля

Путінська Росія рухається в напрямку заборони валюти, як в СРСР

Різке зміцнення російського рубля до долара США, інших світових валют і дорогоцінних металів, про яке пише Bloomberg, становить загрозу для економіки самої РФ, яка втрачає інвестиційну привабливість для міжнародного бізнесу. Окрім того, знижує конкурентоспроможність її експортерів і б’є по фінансовому становищу пересічних росіян.

Що треба знати:

Міцна національна валюта послаблює позиції експортерів

У пересічних росіян зник попит на іноземну валюту

Держава хвалиться міцним рублем, а економісти просять його ослабити

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів економіст, політтехнолог і керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, що у Росії також падають доходи від експорту.

— Чому таке відбувається? Там феноменальна історія: валюта в Росію заходить, але проблема в тому, що нема попиту у населення. Вони (пересічні росіяни. — Ред.) бачать, до чого все йде. І їм невідомо, чим закінчаться ігри з валютою. В Росії можуть взагалі заборонити валюту, як це було в Радянському Союзі. Тому нема попиту, — каже економіст.

Тому, за його словами, росіяни намагаються зберігати свої заощадження у рублях. Особливо на тлі того, що з 2022 року в РФ діє фактично конфіскаційний принцип щодо валютних вкладень і там заборонили знімати валюту, отримати її можна в рублях за офіційним курсом.

— Тобто там держава закінчує ігри з валютою. Через скорочення імпорту товарів у них утворився надлишок валюти всередині держави. І тут парадокс: і Мінфін, і міністр економіки [РФ] хотів би девальвації рубля, але не відбувається, тому що нема обсягів, які б дозволили провести девальвацію пояснює експерт.

Він нагадав, що Центробанк РФ ыз 8 грудня зняв ліміти на перекази іноземної валюти за кордон для громадян РФ та нерезидентів із "дружніх" країн, і тепер приватні особи можуть вивести з країни "хоч мільярд доларів на місяць". На його думку, це робиться для проведення девальвації, тому що низький курс долара до рубля зменшує прибутки Росії від експорту.

— Є реальний сектор економіки, а є ще спекулятивний капітал. Буває так, що інвестувати, наприклад, у державні облігації Росії може бути вигідно, якщо йде зміцнення чи девальвація рубля, відповідно ти отримуєш більший прибуток. Але це на рівні спекулятивних операцій. А те, що б'є точно по російській економіці, — якраз зміцнення рубля, тому що це б'є і по експортних можливостях Росії і вона недоотримує прибуток від зовнішньої економічної діяльності, що дуже добре, — підсумував Тарас Загородній.

