Это будет конец России как государства. Какое соглашение с Украиной выгодно Трампу

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Автор
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото Getty Images

Существование России как производителя нефти противоречит интересам Штатов

Дональд Трамп боится развала России, в результате которого Китай получит бесконтрольный доступ к ресурсам Сибири и Арктики. Поэтому президент США пытается максимально ослабить ее экономически, но сохранить как политического субъекта.

Что нужно знать:

  • Глобально интересы Украины и США по отношению к России совпадают
  • Киев помогает Вашингтону выбросить Россию с нефтяного рынка
  • Удары СБУ по российской "нефтянке" улучшат финансовое положение семьи Трампа

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал политтехнолог и управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.

— Американцы балансируют между своей традиционной политикой защиты [собственных] интересов и желанием сохранить Россию, потому что это очень удобная страна. Они боятся ее дезинтеграции, Китай получает ресурсы Сибири, выйдет на Арктику, может еще забрать ядерное оружие, — говорит политолог.

По его мнению, у США и России — фундаментальный конфликт вокруг нефти и газа. А вся политика Трампа направлена на уничтожение России как государства из-за защиты интересов собственных нефтепроизводителей. И конфликт будет обостряться, потому что цена нефти проседает.

— Цена нефти Brent сейчас уже меньше 59 долларов, а на американскую нефть WTI — 55. Это не очень хорошие цифры для американских производителей. Это значит, что кого-то нужно выбрасывать с рынка, "кого-то" — Россию. В чью пользу Трамп сделает выбор? России? Конечно, в пользу собственных производителей, — считает эксперт.

В качестве примера он привел ситуацию с морской и воздушной блокадой Венесуэлы, где под предлогом борьбы с наркотрафиком США хотят взять на себя добычу с местных месторождений нефти. Плюс это освобождает от давления Гайану, где тоже активно растет добыча нефти.

— В мире формируется огромный профицит нефти, а это угроза интересам американских производителей. Если россияне продолжат продавать нефть, это будет противоречить интересам именно американцев. И это значит выбрасывать Россию из нефтяного рынка, а это значит конец России как государства,

говорит управляющий партнер НАГ

Он предположил, что именно семья Трампа пытается в результате рейдерства заполучить контроль над российским нефтегазовым гигантом "Лукойлом".

— А Украина активно помогает, когда сбушники "мочат" платформы в Каспийском море. Не исключаю, что Украина может пойти на соглашение с Трампом: мы вам помогаем с хорошим дисконтом отхватить "Лукойл", будем топить танкеры. А вы прекратите компостировать нам мозг "мирными планами".

Давайте оружие и мы обеспечиваем хорошую жизнь (приобретение яхт, обучение внуков в престижных колледжах. — Ред.) семье Трампа. Это хорошее соглашение, которое будет понятно американцам. И в этом соглашении просто нет россиян, как экономики и как государства,

подытожил Тарас Загородний.

