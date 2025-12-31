В России за два дня нарисовали "доказательства" атаки Украины на резиденцию Путина, но заврались (видео)

Украине нет смысла бить по жилью главы Кремля — ни военного, ни политического

Через два дня после своих заявлений о якобы атаке украинских дронов на государственную резиденцию главы РФ Владимира Путина в Новгородской области, Россия решила показать "доказательства". Однако сама запуталась в собственных выдумках.

Министерство обороны РФ опубликовало схему якобы уничтожения украинских дронов, которые по российской выдумке якобы летели на резиденцию Путина. Также оно показало видео, утверждая, что на нем начальник расчета с позывным "Гром" показал украинский беспилотник "Чаклун-В", сбитый якобы во время этой атаки.

Фейковая схема, опубликованная МО РФ

Примечательно, что россияне не смогли избежать противоречий в собственной лжи. В день, когда они заявили об атаке на резиденцию Путина, МО РФ сообщило, что над Новгородской областью якобы было сбито 18 БПЛА. На свежей "схеме" — их уже 41.

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко вскоре после появления российских "доказательств" написал в своем Telegram-канале, что Путин делает все, чтобы выйти из мирного процесса и продолжить войну. Вероятно, он говорит об этом российском инсценировании нападения Украины на резиденцию Путина.

Напомним, Федор Вениславский, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, пояснил "Телеграфу", зачем в РФ придумали "атаку на резиденцию Путина". Для Украины любой удар по жилью российского президента не имеет ни военного, ни политического смысла.