"Дональд, они ударили прямо по моей халупе". Украинцы наклепали мемов об "атаке" на резиденцию Путина

Вспомнили даже "мальчика в трусиках"

Загадочная атака беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина на Валдае в Новгородской области вдохновила украинцев на создание мемов. Интересно, что, несмотря на сообщения россиян об ударе, местные якобы ничего не слышали, даже работы ПВО.

"Телеграф" собрал самые смешные мемы об "ударе" по резиденции Путина. Отметим, что основной темой для шуток стали разговор главы Кремля с президентом США Дональдом Трампом.

По мнению украинцев, первым делом во время разговора Путин "жаловался" Трампу, что беспилотники "нагло атаковали мою халупу". Реакция американского президента не заставила себя ждать, он "был" очень обеспокоен и шокирован.

Мемы об атаке резиденции Путина в Валдае

Как Путин жаловался Трампу на атаку резиденции. Мэм

Отдельной темой для шуток стала и прошедшая накануне "атаки" встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского:

Украинская делегация в гостях у Трампа: говорят сегодня нас Трамп будет угощать чоколядным тортом имени себя. Поэтому предлагаю в честь этого события… ударить по Валдаю роем дронов.

Мем об атаке резиденции Путина и украинской делегации в США

Были и мемы о реакции россиян на атаку резиденции. Они "жаловались", что в бункере сидит не только Путин, но и "мальчик в трусиках". Добавим, что этот мальчик практически символ русской пропаганды. Ведь в 2014 году росСМИ активно распространяли басню, что якобы украинские военные "распяли" трехлетнего мальчика в нижнем белье и футболке.

Мем об атаке на резиденцию Путина и "мальчике в трусиках"

