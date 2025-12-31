В Росії за два дні намалювали "докази" атаки України на резиденцію Путіна, але забрехалися (відео)

Україні немає сенсу бити по житлу глави Кремля — ані військового, ані політичного

Через два дні після своїх заяв про нібито атаку українських дронів на державну резиденцію глави РФ Володимира Путіна у Новгородській області, Росія вирішила показати "докази". Однак сама заплуталася у власних вигадках.

Міністерство оборони РФ опублікувало схему нібито знищення українських дронів, які за російською вигадкою нібито летіли на резиденцію Путіна. Також воно показало відео, стверджуючи, що на ньому начальник розрахунку з позивним "Гром" показав український безпілотник "Чаклун-В", збитий нібито під час цієї атаки.

Фейкова схема, опублікована МО РФ

Примітно, що росіяни не змогли уникнути протиріч у власній брехні. В день, коли вони заявили про атаку на резиденцію Путіна, МО РФ повідомило, що над Новгородською областю нібито було збито 18 БПЛА. На свіжій "схемі" — їх уже 41.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко невдовзі після появи російських "доказів" написав у своєму Telegram-каналі, що Путін робить все, щоб вийти з мирного процесу та продовжити війну. Ймовірно, він каже про це російське інсценування нападу України на резиденцію Путіна.

Нагадаємо, Федір Веніславський, народний депутат України від партії "Слуга народу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, пояснив "Телеграфу", навіщо у РФ вигадали "атаку на резиденцію Путіна". Для України будь-який удар по житлу російського президента не має ані військового, ані політичного сенсу.