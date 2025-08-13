Испугался не на шутку? Путин превратил свою резиденцию в крепость (фото)

ПВО здесь только в 5 раз меньше, чем в Москве с около 60 позициями

Резиденция президента РФ Владимира Путина на Валдае в Новгородской области в настоящее время окружена мощной защитой. Вокруг объекта развернуто 12 позиций противовоздушной обороны, преимущественно зенитно-ракетными комплексами "Панцирь-С1", установленных на специальных башнях.

Об этом сообщила российская служба "Радио Свобода". По данным журналистов, еще год назад таких установок здесь было всего 2.

Согласно информации СМИ, зафиксирован рост количества ПВО после анализа новых спутниковых снимков сервисов "Яндекс" и "Яндекс.Зеркала". Впервые "Панцирь" у валдайской резиденции зафиксировали в январе 2023 года, когда местные жители передали фото изданию "Агентство.Новости". К июлю 2024 года их было уже два, а сейчас – в 6 раз больше.

Локация на Google-карте

Как отмечают журналисты, российский политик часто находится на Валдае вместе с сыновьями и Алиной Кабаевой, для которой, по данным другого издания, рядом построили отдельный дом и проложили специальную железнодорожную ветку. Несмотря на удаленность и малое количество жителей, плотность ПВО здесь в пять раз меньше, чем в Москве, где насчитывают около 60 таких позиций.

