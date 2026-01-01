У Путина было не одно новогоднее обращение: что наговорил в удалённом видео

Кремль заменил новогоднее обращение Путина

За несколько минут до наступления 2026 года на официальном сайте Кремля появилось новогоднее видеообращение Владимира Путина в черном галстуке. Однако почти сразу ролик удалили и заменили другим уже в красном галстуке.

Что нужно знать:

Альтернативное видео успело попасть в эфир региональных провайдеров РФ.

В удалённом обращении Путин заявлял о завершении "СВО" и возвращении войск.

Совпадали некоторые детали двух обращений

На несоответствие обратили внимание в Международном разведывательном сообществе InformNapalm. Они отметили, что альтернативное обращение успело попасть в эфир региональных провайдеров в РФ. Отдельно отметим, что в предыдущие годы Путин появлялся как в красном, так и в черном галстуке.

Два обращения Путина за одну ночь/ Фото: InformNapalm

Его видели, в частности, телезрители в Оренбургской области и ряде других регионов. У некоторых из них вообще отключили телевидение в Новый год. Провайдер "Уфанет ТВ" впоследствии объяснил это "техническими проблемами" и сообщил о прерывании трансляции с 23:20 до 00:30.

У части телеканалов были "проблемы"/ Фото: InformNapalm

Отмечается, что обращение с "черным галстуком" транслировалось и на разных российских сайтах, в частности, официальном ресурсе Московского городского дома ветеранов.

Видео с Владимиром Путиным/Скриншот

Интересно, что текст обращения отличался от вышедшего в официальном эфире центральных телеканалов. В частности, в опубликованном InformNapalm видео говорится о "новом историческом этапе" и переговорах. Задачей номер один называется обеспечение устойчивого мира. Более того — объявляется о завершении "СВО", как в России называют войну.

Скриншот видео

"Мы сделали шаг к тому, чтобы спорные вопросы, включая ситуацию вокруг Крыма и Донбасса, решать не оружием, а политическими средствами, стремясь к долгосрочной стабильности. Это не отступление. Это суверенное решение сильной страны, которая не действует под давлением, а действует из стратегического расчета. Мы завершаем специальную военную операцию на территории Украины и возвращаем наши войска домой", — говорилось в удаленном видео.

Как и в официальном обращении, так и в найденной OSINTерами версии, 2026 год объявляется годом единства народов России.

