У Путіна було не одне новорічне звернення: що наговорив у видаленому відео

Кремль замінив новорічне звернення Путіна

За кілька хвилин до настання 2026 року на офіційному сайті Кремля з’явилося новорічне відеозвернення Володимира Путіна у чорній краватці. Однак майже одразу ролик видалили й замінили іншим — уже у червоній краватці.

Що потрібно знати:

Альтернативне відео встигло потрапити в ефір регіональних провайдерів РФ.

У видаленому зверненні Путін заявляв про завершення "СВО" та повернення військ.

Збігались деякі деталі двох звернень

На невідповідність звернули увагу у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm. Вони зазначили, що альтернативне звернення встигло потрапити в ефір регіональних провайдерів РФ. Окремо зазначимо, що в попередні роки Путін з'являвся як в червоній, так і в чорній краватці.

Два звернення Путіна за одну ніч/ Фото: InformNapalm

Його бачили, зокрема, телеглядачі в Оренбурзькій області та низці інших регіонів. В деяких з них взагалі відключили телебачення в Новий рік. Провайдер "Уфанет ТВ" згодом пояснив це "технічними проблемами" та повідомив про переривання трансляції з 23:20 до 00:30.

В частини телеканалів були "проблеми"/ Фото: InformNapalm

Зазначається, що звернення з "чорною краваткою" транслювалося і на різних російських сайтах, зокрема офіційному ресурсі Московського міського дому ветеранів.

Відео з Володимиром Путіним / Скріншот

Цікаво, що текст звернення відрізнявся від того, яке вийшло в офіційному ефірі центральних телеканалів. Зокрема, в опублікованому InformNapalm відео йдеться про "новий історичний етап" та переговори. Завданням номер один називається забезпечення стійкого миру. Ба більше — оголошується про завершення "СВО", як в Росії називають війну.

Скріншот відео

"Ми зробили крок до того, щоб спірні питання, включаючи ситуацію навколо Криму і Донбасу, вирішувати не зброєю, а політичними засобами, прагнучи до довгострокової стабільності. Це не відступ. Це суверенне рішення сильної країни, яка не діє під тиском, а діє зі стратегічного розрахунку. Ми завершуємо спеціальну військову операцію на території України і повертаємо наші війська додому", — йдеться в видаленому відео.

Зазначимо, що як і в офіційному зверненні, так і у знайденій OSINTерами версії, 2026 рік оголошується роком єдності народів Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що звернення Путіна в червоній краватці виглядало дуже дивно. Частина росіян сприйняла його за виріб штучного інтелекту.