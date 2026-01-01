На новогоднем поздравлении был не настоящий Путин? Искусственный разум разобрал видео и дал ответ
В обращении есть несколько фрагментов, на которые многие обратили внимание
Новогоднее обращение российского главы Владимира Путина вызвало массу обсуждений. Многие россияне предположили, что оно будто бы сделано с помощью искусственного интеллекта.
Что нужно знать:
- Grok и ChatGPT проанализировали визуально выступление Путина
- Пустые рукава, движения головы и речь российского главы вызвали вопросы у зрителей
- Освещение, фон и мимика выглядят естественно, без артефактов генерации
Соответствующая информация появилась в одном из российских Telegram-каналов MDK. Там обсуждают одну из теорий — Путин на самом деле не записывал новогоднее поздравление, вместо него это сделал искусственный интеллект.
В сети приводят следующие доводы в пользу такой версии:
- Голова двигается так, будто отдельно от туловища
- Рукава на пальто выглядят пустыми
- Не сказал, что год был тяжелым
- Пользователи пишут, что это заметило даже старшее поколение
- Путин продолжал говорить даже в 01:01
Мнение искусственного интеллекта
"Телеграф" поинтересовался у ИИ, есть ли вероятность, что новогоднее обращение Путина действительно было сгенерировано.
Grok отвечает, что на кадрах есть визуальные признаки, которые могут указывать на ИИ-генерацию (размытость, цветовой сдвиг), но это не доказательство.
"Лёгкие визуальные странности (пустые рукава, контраст головы и тела) — типичные артефакты телевизионной съёмки в сложных световых условиях, особенно когда запись потом переснимают с экрана или сильно сжимают для интернета", — делает вывод ИИ.
Проанализировав видео поздравления он добавил, что на кадрах отсутствуют классические артефакты современных ИИ-видео: нет мерцания краев волос, деформации пальцев/рук, изменения текстуры кожи во время движения, проблем с зубами/глазами при быстрых движениях.
В то же время ChatGPT рассказал о типичных признаках ИИ на видео и сравнил кадры с Путиным.
Вот что обычно проверяют и как это выглядит на этом изображении:
Неестественная мимика или "пластиковое" лицо
- Здесь лицо выглядит довольно естественно: есть морщинки, тени, асимметрия.
Глаза и взгляд
- В ИИ часто бывают стеклянные глаза или странный фокус.
- На этом кадре взгляд стабильный и реалистичный.
Края лица / волосы / уши
- Дипфейки часто имеют артефакты на контурах.
- Здесь края достаточно чистые, без "плавающих" зон.
Освещение
- Освещение лиц согласуется с фоном студийного типа.
- Но важно: фон явно не реальный пейзаж в момент съемки, а студийная или композитная картинка (это нормально для новогодних обращений).
Фон
- Фон выглядит как предварительно подготовленная или смонтированная сцена.
- Это не признак ИИ, а типичная телевизионная практика.
Руки / жесты
- На этом кадре руки не видно, а именно они часто "выдают" генерацию.
Подводя итоги, ИИ говорит, что данное видеообращение Путина, вероятнее всего, не было сгенерировано.
