На новогоднем поздравлении был не настоящий Путин? Искусственный разум разобрал видео и дал ответ

В обращении есть несколько фрагментов, на которые многие обратили внимание

Новогоднее обращение российского главы Владимира Путина вызвало массу обсуждений. Многие россияне предположили, что оно будто бы сделано с помощью искусственного интеллекта.

Что нужно знать:

Grok и ChatGPT проанализировали визуально выступление Путина

Пустые рукава, движения головы и речь российского главы вызвали вопросы у зрителей

Освещение, фон и мимика выглядят естественно, без артефактов генерации

Соответствующая информация появилась в одном из российских Telegram-каналов MDK. Там обсуждают одну из теорий — Путин на самом деле не записывал новогоднее поздравление, вместо него это сделал искусственный интеллект.

В сети приводят следующие доводы в пользу такой версии:

Голова двигается так, будто отдельно от туловища

Рукава на пальто выглядят пустыми

Не сказал, что год был тяжелым

Пользователи пишут, что это заметило даже старшее поколение

Путин продолжал говорить даже в 01:01

Стоп-кадр из новогоднего обращения Путина

Комментарии из соцсетей

Комментарии из соцсетей

Мнение искусственного интеллекта

"Телеграф" поинтересовался у ИИ, есть ли вероятность, что новогоднее обращение Путина действительно было сгенерировано.

Grok отвечает, что на кадрах есть визуальные признаки, которые могут указывать на ИИ-генерацию (размытость, цветовой сдвиг), но это не доказательство.

Стоп-кадр из новогоднего обращения Путина

"Лёгкие визуальные странности (пустые рукава, контраст головы и тела) — типичные артефакты телевизионной съёмки в сложных световых условиях, особенно когда запись потом переснимают с экрана или сильно сжимают для интернета", — делает вывод ИИ.

Проанализировав видео поздравления он добавил, что на кадрах отсутствуют классические артефакты современных ИИ-видео: нет мерцания краев волос, деформации пальцев/рук, изменения текстуры кожи во время движения, проблем с зубами/глазами при быстрых движениях.

Вывод ИИ Grok. "Телеграф"

В то же время ChatGPT рассказал о типичных признаках ИИ на видео и сравнил кадры с Путиным.

Вот что обычно проверяют и как это выглядит на этом изображении:

Неестественная мимика или "пластиковое" лицо

Здесь лицо выглядит довольно естественно: есть морщинки, тени, асимметрия.

Глаза и взгляд

В ИИ часто бывают стеклянные глаза или странный фокус.

На этом кадре взгляд стабильный и реалистичный.

Края лица / волосы / уши

Дипфейки часто имеют артефакты на контурах.

Здесь края достаточно чистые, без "плавающих" зон.

Освещение

Освещение лиц согласуется с фоном студийного типа.

Но важно: фон явно не реальный пейзаж в момент съемки, а студийная или композитная картинка (это нормально для новогодних обращений).

Фон

Фон выглядит как предварительно подготовленная или смонтированная сцена.

Это не признак ИИ, а типичная телевизионная практика.

Руки / жесты

На этом кадре руки не видно, а именно они часто "выдают" генерацию.

Подводя итоги, ИИ говорит, что данное видеообращение Путина, вероятнее всего, не было сгенерировано.

Вывод ChatGPT. "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ИИ рассказал, как и когда могут ликвидировать Путина.