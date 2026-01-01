Смерть Путина начали обсуждать на российском ТВ, — Цымбалюк

Российская пропаганда сама выводит тему ликвидации Путина в публичное поле

Россияне готовы похоронить Владимира Путина? Журналист Роман Цымбалюк, комментируя заявления российских пропагандистов об "ударе дронов по резиденции Владимира Путина на Валдае" во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", отметил важную деталь.

В выпуске шоу 29 декабря, российским заявлениям про российский сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев обратился к российскому министру обороны и военным и призвал "отомстить" за Путина.

"После таких вот сообщений с болот, я считаю, что Путина легитимная цель. Ну, смотрите, нас и так уже обвинили в том, что мы хотели его грохнуть, — говорит Цымбалюк, отмечая что дронами этого не сделать, до бункера добьет только многотонная бомба. — Слушайте, они его уже хоронят или как? Мне нравится, что в российских эфирах начали обсуждать смерть Путина. Это правильно. А это практически программирование будущего".

Кондратьев пошел дальше в своих эмоциональных речах: "Уничтожив Путина, мы будем искать фигуру, кто его заменит. Это время, это срыв всех переговоров, это остановка темпа наступления, в конечном счёте принуждение нас к позорному проигрышу". Цымбалюк обратил внимание, что в этом спиче Кондратьев фиксирует, что ответственным за войну является Владимир Путин. Озвучивание этого тезиса важно, ведь россияне могут понять, что жертвы, война, атаки на российские города, экономические потери — из-за Путина.

"Я думаю, тема транзита власти так откровенно на болотах ещё не звучала. Ведь россияне дойдут до этого, что грохнуть Путина самим — это действительно выход. Тем более никто же не ставит задачу там отсоединить Краснодарский край. Просто соберёте монатки, выйдете на территорию России, ну и будете копить ненависть, к себе в первую очередь", — акцентирует Цымбалюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперт Игаль Левин считает, что заявления про атаку по резиденции Путина з боку россиян — политический ход. Цель заявления — дискредитировать украинские власти.