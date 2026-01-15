Укр

Станет опущенным паханом? Почему Путин не идет на мирные переговоры с Зеленским

Игорь Тимофеев
Читати українською
Владимир Путин боится потерять свой статус лидера
Владимир Путин боится потерять свой статус лидера. Фото Getty Images

Российский диктатор переживает за свое реноме в глазах выходцев из КГБ

Российский диктатор Владимир Путин не считает достойными своего уровня переговоры о мире с президентом Владимиром Зеленским и представителями европейских объединений и организаций. Кроме того, он не считает наше государство субъектом мировой геополитики, пытаясь решать наше будущее для нас самих.

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал экономист, политтехнолог и управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.

— Я не верю в переговоры с Зеленским, потому что Путин не считает Украину субъектной страной. Он считает, что Украина является объектом разделения. Вот со США, с Китаем он готов вести переговоры по судьбе Украины, — говорит аналитик.

По его словам, если Путин пойдет на прямые переговоры Зеленским, то проиграет политически.

— Он, как любят говорить в России, будет опущенный пахан.

Тарас Загородний

Потому что [Россией руководят выходцы из] КГБ, и они не считают Зеленского серьезным человеком, легитимным. А оказывается, они его недооценивали. Поэтому я не верю, что Путин готов разговаривать с кем-то из европейцев. Точно не с Еврокомиссией. Может быть, с Макроном и британцами. Только британцы вообще не часть ЕС, но Франция — это ядерное государство, — напомнил политтехнолог.

По его мнению, толку от переговоров с лидерами мощных стран Европы не будет никакого.

— Разве что-то поменяется? Разве что Путин поменяет свою позицию, что Украина должна сдаться, как он хочет. Нет, ничего не поменяет. Поэтому могут быть разговоры, но ни о чем. Пока Путин будет у власти, он будет воевать, — подытожил Тарас Загородний.

*На криминальном жаргоне, опущенный пахан, — авторитетный вор в законе или лидер преступной группировки, который был унижен, "опущен" (лишён воровского статуса, подвергнут осквернению), лишен высокого статуса в тюремной касте; термин подчеркивает резкий крах власти и уважения.

#Владимир Путин #Владимир Зеленский #Мирные переговоры #Тарас Загородний