Стане опущеним паханом? Чому Путін не йде на мирні переговори із Зеленським

Російський диктатор переймається за своє реноме в очах виходців із КГБ

Російський диктатор Володимир Путін не вважає гідними свого рівня переговори про мир із президентом України Володимиром Зеленським та представниками європейських об’єднань та організацій. Окрім того, він не вважає нашу державу суб’єктом світової геополітики, намагаючись вирішувати наше майбутнє за нас самих.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів економіст, політтехнолог і керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній.

— Я не вірю у перемовини із Зеленським, бо Путін не вважає Україну суб'єктною країною. Він вважає, що Україна є об'єктом для розподілу. От зі США, з Китаєм він готовий вести перемовини щодо долі України, — каже аналітик.

За його словами, якщо Путін піде на прямі перемовини Зеленським, — то програє політично.

— Він, як люблять говорити в Росії, буде опущений пахан. Тарас Загородній

Тому що [Росією керують вихідці з] КДБ і вони не вважають Зеленського серйозною людиною, легітимним. А виявляється, вони його недооцінювали. Тому я не вірю, що Путін готовий розмовляти з кимось із європейців. Точно не з Єврокомісією. Можливо, з Макроном і британцями. Тільки британці — взагалі не частина ЄС, але Франція — це ядерна держава, — нагадав політтехнолог.

На його думку, користі від переговорів із лідерами потужних країн Європи не буде жодної.

— Хіба щось поміняється? Хіба Путін поміняє свою позицію, що Україна повинна здатися, як він хоче. Ні, нічого не поміняє. Тому можуть бути розмови, але ні про що. Поки Путін буде при владі, — він буде воювати, — підсумував Тарас Загородній.

*На кримінальному жаргоні, опущений пахан — авторитетний злодій у законі або лідер злочинного угруповання, який був принижений, "опущений" (позбавлений злодійського статусу, підданий оскверненню), позбавлений високого статусу у тюремній касті; термін підкреслює різкий крах влади та поваги.