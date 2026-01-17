В 6 лет знал наизусть Коран и снимался в кино. Малоизвестные факты об Адаме Кадырове, попавшем в ДТП

По данным СМИ, состояние "наследного принца Чечни" тяжелое

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16 января попал в ДТП в Грозном. Он находится в тяжелом состоянии, санитарным самолетом сын Кадырова был доставлен для лечения в Москву. Несмотря на юный возраст, у Кадырова-младшего яркая биография.

Что известно о матери Адама Кадырова

Он родился 24 ноября 2007 года. По информации СМИ, матерью Адама Кадырова является Замира (Индира) Джабраилова. В 2006 году в возрасте 14 лет она победила на единственном в истории Чечне конкурсе красоты. Через полтора года Замира якобы родила сына от Рамзана Кадырова.

Однако официально Адама Кадырова называют сыном законной жены Кадырова Медни Кадыровой. Адам якобы их третий сын, а в целом седьмой ребенок. Его отец уже был руководителем Чечни, когда родился Адам.

Рамзан и Адам Кадыровы

По данным источников, официально у Кадырова 14 детей, не всех из них родила Медни. Журналисты утверждают, что глава Чечни может забирать детей у своих любовниц, официальный брак с которыми невозможен. Некоторые дети тоже были усыновлены.

Дети Кадырова

Маленьким выучил наизусть Коран и занимался боями без правил

В 2013 году шестилетний Адам стал самым молодым в России хафизом (человеком, который наизусть изучил Коран). Известно, что мальчик занимался боями без правил и боксом, рано дебютировал на международном турнире MMA.

Адам Кадыров занимался боями без правил

Кроме этого, Адам Кадыров снимался в кино. В 2019 году 11-летний сын Кадырова сыграл эпизодическую роль в турецком телесериале "Воскресший Эртогрул".

Имеет множество наград и регалий

У этого 18-летнего парня наибольшее количество наград в республике Чечня. Большинство из них младший Кадыров получил от своего отца или глав мусульманских республик, входящих в состав РФ (по слухам, по просьбе последнего).

Адам Кадыров

В 2023 году в 15-летнем возрасте Адам Кадыров стал широко известен из-за избиений в СИЗО Грозного Никиты Журавля — 19-летнего уроженца Украины. Он был арестован за сожжение Корана в русском Волгограде. Избиения снимали на видео и выложили в сеть.

После расправы над парнем, который не имел возможности защититься от младшего Кадырова, Адам получил звание Героя Чеченской Республики. Кроме этого, тогда отец сделал его начальником отдела обеспечения своей безопасности.

Также Адам Кадыров является куратором чеченского батальона им. Шейх Мансура, Российского университета спецназа имени В. В. Путина и Министерства внутренних дел в Чеченской Республике.

Пышная свадьба в 17-летнем возрасте

Летом 2025 года 17-летний Адам Кадыров женился. Личность его супруги держится в секрете, но, по данным СМИ, она связана с ближайшим окружением главы Чечни.

Свадьбу громко праздновали в родовом селе Кадыровых Ахмат-Юрт, на торжестве присутствовали чиновники и главы регионов. Адам Кадыров приехал на церемонию на новом лимитированном Mercedes, официально запрещенном к ввозу в Россию. На его руке были часы с бриллиантами стоимостью не менее двух миллионов долларов.

Адам Кадыров попал в аварию — что известно

Накануне вечером Telegram-канал чеченского оппозиционного движения NIYSO сообщил, что сын Кадырова попал в ДТП. Со ссылкой на собственные источники он проинформировал, что Адам Кадыров попал в реанимацию в бессознательном состоянии.

По данным канала, кортеж Кадырова, как обычно, передвигался на большой скорости, машина за машиной, когда внезапно встретил препятствие. Машины начали влетать друг в друга, кроме сына Кадырова есть и другие пострадавшие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Рамзана Кадырова. В 2009 году она основала модный бренд Firdaws, специализирующийся на создании национальной, мусульманской одежды для женщин.