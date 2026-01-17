Кремль готовит передачу Мариуполя "Ахмату": зачем кадыровцам оккупированный город

В оккупированный Мариуполь перебрасывают подчиняющееся Кадырову подразделение "Ахмат".

Оккупированный Мариуполь может полностью оказаться в руках кадыровцев. Ресурсы города планируют отдать подразделению "Ахмат" для получения лояльности чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Что нужно знать:

Кремль может фактически передать Мариуполь и близлежащий регион под контроль подразделения "Ахмат"

В город уже перебрасывают дополнительные силы кадыровцев, которые демонстративно ведут себя как "хозяева"

Мариупольские предприятия, в частности ММК имени Ильича, фактически превращены в источник сырья

По данным движения "АТЕШ", Кремль готовит фактическую передачу Мариуполя и близлежащего региона. В обмен на политическую лояльность Москва позволяет группировке "Ахмат" монополизировать влияние в городе и получить доступ к его ключевым ресурсам. "По разрешению Кремля город фактически отдается на разграбление в обмен на лояльность, при этом интересы местных жителей или рядовых российских коллаборационистов во внимание не принимаются", — говорится в сообщении.

Агенты "АТЕШ" сообщают, что в оккупированный Мариуполь уже перебрасывают дополнительные подразделения "Ахмата". Военные-кадыровцы демонстративно передвигаются на дорогих внедорожниках иногда даже без номеров. Это подчеркивает их уверенность в статусе "хозяев" региона, уверены в движении.

Мариуполь грабят уже несколько лет

Мариуполь давно отдан на разграбление кадыровцам. В 2023 году сообщалось, что после оккупации города была создана компания "ММК имени Ильича", одноименная с предприятием, работавшим в Мариуполе, через которую начался вывоз продукции и оборудования. Среди его совладельцев фигурировали бизнесмены, связанные с чеченскими силовыми кругами и военной логистикой РФ. Впоследствии совладельцем стал руководитель московского бойцовского клуба "Ахмат" Алаш Дадашов.

ММК Ильича входил в корпорацию "Метинвест"

В 2023 году в так называемой "ДНР" были зарегистрированы и другие промышленные структуры, получившие активы в Мариуполе, в частности на территориях бывших предприятий группы Рината Ахметова. Параллельно российские власти официально признали, что восстанавливать разрушенную "Азовсталь" не планируют, а ее площадки хотят превратить в "промышленный технопарк". Металлургический комбинат в это время пострадал меньше и его планировали восстановить. Но этого не произошло.

Мощности ММК были законсервированы сразу после вторжения/ фото: mrpl.city

В 2024 году The Wall Street Journal сообщил, что окружение Рамзана Кадырова демонтирует и вывозит современное оборудование с Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Часть металла отправляли в Россию для предприятий, находящихся под санкциями, а инертные газы для нужд космической программы РФ. Фактически промышленный гигант начал использовать как источник сырья.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит "Азовсталь", из которой россияне планируют сделать технопарк и открыть там гостиницу.