"Скоро Брежнева обгонит". Сколько медалек у 18-летнего сына Кадырова и как с него смеются в сети

Пока обычные подростки в 18 лет готовятся к сессиям или ищут первую работу, сын главы Чечни Адам Кадыров, попавший в ДТП, продолжает ставить мировые рекорды по скорости заполнения пиджака золотом.

Юный "герой" копит награды с такой скоростью, что даже россияне уже начали делать ставки: когда под тяжестью орденов у Адама начнет подкашиваться походка и сколько времени осталось до того, как он официально превзойдет по количеству "иконостаса" самого Леонида Брежнева.

Адам Кадыров в медалях

Список регалий Адама Кадырова пополняется почти еженедельно. В его арсенале уже есть звание Героя Чеченской Республики, ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарией", высший орден парламента Чечни "Даймехкан Сий" и множество других.

Формулировки в приказах о награждении неизменно пафосные: "за значительный вклад в укрепление межнационального единства", "за защиту духовных ценностей" или "за личное мужество". При этом интернет-пользователи иронично подмечают, что "мужество" Адама чаще всего проявляется в кабинетах или на охраняемых полигонах, а главным "подвигом", запустившим этот наградной конвейер, стало избиение в СИЗО безоружного подсудимого Никиты Журавеля.

"Дон-дону" для своего сына ничего не жалко

Ситуация с 18-летним куратором службы безопасности главы Чечни давно превратилась в нескончаемый источник мемов. В мае 2025 года СМИ писали, что Адам Кадыров получил 26-ю медаль — за вклад в развитие Росгвардии. Тогда в сети любимчика Кадырова в шутку называли "самым награждаемым человеком в истории Вселенной" и "коллекционером металлолома":

Адам Брежнев

Интересно за какое развитие? Мозговое наверное 😂

Отправьте его на "СВО" для сдачи экзамена

Выдайте уже все медали сразу, чтобы лишнего инфоповода не создавать 🤦

У него медалей уже больше чем у маршала Жукова 🤣🤣🤣

Александр Македонский, нервно курит в сторонке)))

Скоро Брежнева обгонит по количеству медалей

Только осталось дать медаль за победу над гитлером 😂

Особый смех вызывают новости о назначении Адама на высокие посты. К своим 18 годам он успел стать куратором батальона имени Шейха Мансура и занять руководящие должности в службе безопасности. Наблюдатели иронизируют: судя по количеству наград за "развитие государственности", Адам работает примерно 25 часов в сутки, одновременно поднимая экономику, укрепляя оборону и спасая моральный облик страны.

"Сын Кадырова опубликовал фото в домашнем", - шутят в сети

Ранее мы рассказывали, что в 15 лет сын Кадырова получил орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой". Он якобы внес большой вклад в "укрепление межнациональных отношений".