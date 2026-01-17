Сына Кадырова транспортировали в Москву "самолетом-госпиталем". Главное об аварии и его состоянии

Наследник чеченского лидера всегда передвигался в кортеже на большой скорости

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров попал в ДТП и находится в тяжелом состоянии. Самолетом его доставили в больницу в Москве, туда же прилетел самолет его отца.

"Телеграф" следит за событиями и рассказывает, что известно об аварии и состоянии Адама Кадырова. По данным СМИ, "Самолет-госпиталь" Ан-148-100-ЭМ МЧС России вылетел из Чечни после сообщений о ДТП с участием сына Рамзана Кадырова. Ночью он приземлился в московском аэропорту Внуково.

Вслед за санитарным бортом в Москву вылетел Airbus с бортовым номером RA-73417 компании "РусДжет". Как следует из данных базы пограничной службы ФСБ (попавшей в открытый доступ) именно этим бортом Рамзан Кадыров регулярно летает в ОАЭ в последние годы.

Из аэропорта Адама Кадырова доставили вертолетом в больницу им Боткина в Москве. Он сел на территории больницы.

Адам Кадыров попал в аварию — что известно

Накануне вечером Telegram-канал чеченского оппозиционного движения NIYSO сообщил, что сын Кадырова попал в ДТП. Со ссылкой на собственные источники он проинформировал, что Адам Кадыров попал в реанимацию в бессознательном состоянии.

По данным канала, кортеж Кадырова, как обычно, передвигался на большой скорости, машина за машиной, когда внезапно встретил препятствие. Машины начали влетать друг в друга, кроме сына Кадырова есть и другие пострадавшие.

Кто такой Адам Кадыров

С апреля прошлого года отец назначил 18-летнего Адама Кадырова секретарем Совбеза Чечни. В 2023 году в 15-летнем возрасте он стал широко известен из-за избиения 19-летнего уроженца Украины Никиты Журавеля, арестованного за сожжение Корана в российском Волгограде. Сын Кадырова избил его в СИЗО города Грозного.

Адам Кадыров с отцом

После этого Адам получил звание Героя Чеченской Республики. Также тогда он получил должность начальника отдела обеспечения безопасности Рамзана Кадырова.

Любимый сын Кадырова, несмотря на молодой возраст, имеет множество регалий и орденов. Чтобы перечислить все награды Адама, нужно полстраницы. Большинство из них получило от своего отца или глав мусульманских республик, входящих в состав РФ (по слухам, по просьбе последнего).

Адам Кадыров также является куратором чеченского батальона им. Шейх Мансура, Российского университета спецназа имени В. В. Путина и Министерства внутренних дел в Чеченской Республике.

Ранее "Телеграф" рассказывал о старшем сыне Рамзане Кадырове Ахмате. На фоне слухов об ухудшении здоровья главы Чечни может возникнуть вопрос о преемнике.