Сына Кадырова транспортировали в Москву "самолетом-госпиталем". Главное об аварии и его состоянии
Наследник чеченского лидера всегда передвигался в кортеже на большой скорости
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров попал в ДТП и находится в тяжелом состоянии. Самолетом его доставили в больницу в Москве, туда же прилетел самолет его отца.
"Телеграф" следит за событиями и рассказывает, что известно об аварии и состоянии Адама Кадырова. По данным СМИ, "Самолет-госпиталь" Ан-148-100-ЭМ МЧС России вылетел из Чечни после сообщений о ДТП с участием сына Рамзана Кадырова. Ночью он приземлился в московском аэропорту Внуково.
Вслед за санитарным бортом в Москву вылетел Airbus с бортовым номером RA-73417 компании "РусДжет". Как следует из данных базы пограничной службы ФСБ (попавшей в открытый доступ) именно этим бортом Рамзан Кадыров регулярно летает в ОАЭ в последние годы.
Из аэропорта Адама Кадырова доставили вертолетом в больницу им Боткина в Москве. Он сел на территории больницы.
Адам Кадыров попал в аварию — что известно
Накануне вечером Telegram-канал чеченского оппозиционного движения NIYSO сообщил, что сын Кадырова попал в ДТП. Со ссылкой на собственные источники он проинформировал, что Адам Кадыров попал в реанимацию в бессознательном состоянии.
По данным канала, кортеж Кадырова, как обычно, передвигался на большой скорости, машина за машиной, когда внезапно встретил препятствие. Машины начали влетать друг в друга, кроме сына Кадырова есть и другие пострадавшие.
Кто такой Адам Кадыров
С апреля прошлого года отец назначил 18-летнего Адама Кадырова секретарем Совбеза Чечни. В 2023 году в 15-летнем возрасте он стал широко известен из-за избиения 19-летнего уроженца Украины Никиты Журавеля, арестованного за сожжение Корана в российском Волгограде. Сын Кадырова избил его в СИЗО города Грозного.
После этого Адам получил звание Героя Чеченской Республики. Также тогда он получил должность начальника отдела обеспечения безопасности Рамзана Кадырова.
Любимый сын Кадырова, несмотря на молодой возраст, имеет множество регалий и орденов. Чтобы перечислить все награды Адама, нужно полстраницы. Большинство из них получило от своего отца или глав мусульманских республик, входящих в состав РФ (по слухам, по просьбе последнего).
Адам Кадыров также является куратором чеченского батальона им. Шейх Мансура, Российского университета спецназа имени В. В. Путина и Министерства внутренних дел в Чеченской Республике.
