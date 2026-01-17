У 6 років знав напам'ять Коран та знімався у кіно. Маловідомі факти про Адама Кадирова, що потрапив у ДТП

За даними ЗМІ, стан "наслідного принца Чечні" важкий

Адам Кадиров, син глави Чечні Рамзана Кадирова, 16 січня потрапив у ДТП у Грозному. Він перебуває у важкому стані, санітарним літаком сина Кадирова доправили для лікування у Москву. Попри юний вік, Кадиров-молодший має яскраву біографію.

Що відомо про матір Адама Кадирова

Він народився 24 листопада 2007 року. За інформацією ЗМІ, матір'ю Адама Кадирова є Заміра (Індіра) Джабраілова. У 2006 році у віці 14 років вона перемогла на єдиному в історії Чечні конкурсі краси. Через півтора роки Заміра, нібито, народила сина від Рамзана Кадирова.

Проте офіційно Адама Кадирова називають сином законної дружини Кадирова Мідні Кадирової. Адам нібито є їхнім третім сином, а загалом сьомою дитиною. Його батько на той момент уже був керівником Чечні.

Рамзан та Адам Кадирови

За даними джерел, офіційно у Кадирова 14 дітей, не всіх з них народила Мідні. Журналісти стверджують, що глава Чечні може забирати дітей у своїх коханок, офіційний шлюб з якими неможливий. Деякі діти також були усиновлені.

Діти Кадирова

Малим вивчив напам'ять Коран та займався боями без правил

У 2013 році шестирічний Адам став наймолодшим у Росії хафізом (людиною, яка напам'ять вивчила Коран). Відомо, що хлопець з дитинства займався боями без правил і боксом, рано дебютував на міжнародному турнірі MMA.

Адам Кадиров займався боями без правил

Крім цього, Адам Кадиров знімався у кіно. У 2019 році 11-річний син Кадирова зіграв епізодичну роль у турецькому телесеріалі "Воскресший Ертогрул".

Має безліч нагород та регалій

Цей 18-річний хлопець має найбільшу кількість нагород у республіці Чечня. Більшість з них молодший Кадиров отримав від свого батька чи глав мусульманських республік, які входять до складу РФ (за чутками, на прохання останнього).

Адам Кадиров

У 2023 році у 15-річному віці Адам Кадиров став широко відомий через побиття у СІЗО Грозного Микити Журавля — 19-річного уродженця України. Його було заарештовано за спалення Корану в російському Волгограді. Побиття знімали на відео та виклали у мережу.

Після розправи над хлопцем, що не мав змоги захиститися від молодшого Кадирова, Адам отримав звання Героя Чеченської Республіки. Крім цього тоді батько зробив його начальником відділу забезпечення своєї безпеки.

Також Адам Кадиров є куратором чеченського батальйону ім. Шейха Мансура, Російського університету спецназу імені В. В. Путіна та Міністерства внутрішніх справ у Чеченській Республіці.

Пишне весілля у 17-річному віці

Влітку 2025 року 17-річний Адам Кадиров одружився. Особистість його дружини тримається в таємниці, але, за даними ЗМІ, вона пов’язана з найближчим оточенням глави Чечні.

Весілля гучно святкували в родовому селі Кадирових Ахмат-Юрт, на урочистості були присутні високопосадовці та глави регіонів. Адам Кадиров приїхав на церемонію на новому лімітованому Mercedes, офіційно забороненому до ввезення до Росії. На його руці був годинник із діамантами вартістю не менше двох мільйонів доларів.

Адам Кадиров потрапив у аварію — що відомо

Напередодні ввечері Telegram-канал чеченського опозиційного руху NIYSO повідомив, що син Кадирова потрапив у ДТП. З посиланням на власні джерела він поінформував, що Адам Кадиров потрапив до реанімації у непритомному стані.

За даними каналу, кортеж Кадирова, як завжди, пересувався на великій швидкості, машина за машиною, коли раптово зустрів перешкоду. Машини почали влітати одна в одну, окрім сина Кадирова є й інші постраждалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Рамзана Кадирова. У 2009 році вона заснувала модний бренд Firdaws, що спеціалізується на створенні національного, мусульманського одягу для жінок.