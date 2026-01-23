Видео с хромающим Путиным вызвало новые слухи о его проблемах со здоровьем

Встреча Путина и Уиткоффа длилась около трех часов

В Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника лидера США Стива Уиткоффа. В сети появилось видео их встречи, на котором российский диктатор заметно хромает, чем вызвал новые подозрения о своих проблемах со здоровьем.

Переговоры Владимира Путина и спецпредставителя США начались около полуночи. Несмотря на то, что российский диктатор выглядит на видео довольно бодрым, заметно, что ему сложно передвигаться.

Путин заметно хромал, когда зашел в кабинет и направился к Стиву Уиткоффу, чтобы пожать ему руку. Странная походка Путина вызвала волну шуток и новые предположения, что состояние здоровья президента России находится далеко не в той идеальной форме, которую он старательно пытается транслировать.

На видеоролике Владимир Путин и Стив Уиткофф кажутся примерно одинакового роста. Хотя в открытых данных есть информация, что рост спецпосланника Трама составляет 6 футов 2 дюйма (1,88 см), а вот настоящий рост президента России пытаются скрыть. Разные источники называют от 1,52 см до 1,70 см, но чаще всего звучит цифра 1,68 см.

Владимир Путин и Стив Уиткофф, Фото: Getty Images

В российских пабликах также заметили, что диктатор хромает и выглядит выше. В сети начали шутить, что он опять на пынеходах (в обуви со скрытым каблуком) и передвигается как "на ходулях":

Опять на пынеходах;

Дед на ходулях что-ли? Чет хромает и высокий слишком;

Пынеходы не откалиброваны;

Нормально он так хромает;

Отметим, что странная походка Путина часто обсуждается в сети на фоне слухов о его проблемах со здоровьем. В сети можно найти видео, где президент России во время ходьбы энергично размахивает левой рукой, но правая почти всегда остается неподвижной.

