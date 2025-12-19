Снова двойник или перестал косить под молодого: Путин в 73 года "резко" поседел (фотофакт)

Образ "вечно молодого" главы Кремля дал сбой

В Гостеприимном дворе в Москве прошла горячая линия с Владимиром Путиным, где глава Кремля подводил итоги года. Кроме того, что форма сцены напоминала гроб, сам президент РФ, похоже, перестал скрывать, что он старый.

Что следует знать

Цвет волос Путина кардинально изменился всего за два дня — от темных до седины

Лидер РФ либо внезапно решил прекратить пытаться выглядеть моложе, чем он есть на самом деле, либо просто не учел освещение в зале

Есть и вероятность того, что на одном из мероприятий присутствовал двойник главы Кремля

Еще 17 декабря, во время выступления коллегии Минобороны РФ Путин на официальных фото с темным, почти равномерным цветом волос без намека на седину.

Путин во время прямого эфира 17 декабря

Однако уже 19 декабря, во время горячей линии, российский президент выглядел заметно иначе: волосы значительно светлее, с четкой сединой, которую невозможно не заметить. Два дня – маловато для биологических чудес.

Путин в прямом эфире 19 декабря. Фото: Getty Images

Неужели он перестал отрицать свой возраст? Путину 73 года, и седина в его возрасте – это абсолютная норма. Возможно, кремлевские пиарщики внезапно решили изменить его образ, потому что поняли, что уже невозможно делать из него "вечно молодого" президента РФ. Также вероятно, что на одном из этих мероприятий был его двойник.

Путин на закате 19 декабря

Менее конспирологический, но реалистичный вариант – неудачно выставленное освещение в студии для прямого эфира. Студийный свет, правильная ретушь и монтаж могут "съедать седину" или же просто зарисовать ее. Если 17 декабря фото были сделаны в выигрышных условиях для Путина, то прямой эфир 19 мог просто показать настоящий цвет волос без фильтров и ретуши.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Путин и его жена в день свадьбы. Они поженились во время его работы в КГБ.