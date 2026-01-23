Відео з кульгавим Путіним викликало нові чутки про його проблеми зі здоров’ям

Зустріч Путіна та Вїткоффа тривала близько трьох годин

У Москві відбулися переговори президента Росії Володимира Путіна та спецпосланника лідера США Стіва Віткоффа. У мережі з’явилося відео їхньої зустрічі, на якому російський диктатор помітно кульгає, чим викликав нові підозри про свої проблеми зі здоров’ям.

Що відомо:

Президент Росії Володимир Путін прийняв у Кремлі представника США Стіва Віткоффа і близько трьох годин обговорював з ним ситуацію щодо України

Путін викликав хвилю нових чуток про свій стан здоров’я, оскільки на зустрічі з Віткоффом помітно кульгав

Кульгава хода Путіна спровокувала нові чутки про його здоров’я

Переговори Володимира Путіна та спецпредставника США розпочалися близько опівночі. Попри те, що російський диктатор виглядає на відео досить бадьорим, помітно, що йому важко пересуватися.

Путін помітно шкутильгав, коли зайшов до кабінету і прямував до Стіва Вткоффа, щоб потиснути йому руку. Дивна хода Путіна викликала хвилю жартів та нові припущення, що стан здоров’я президента Росії знаходиться далеко не в тій ідеальній формі, яку він старанно намагається транслювати.

На відеоролику Володимир Путін та Стів Віткофф здаються приблизно однакового росту. Хоча у відкритих даних є інформація, що ріст спецпосланника Трама становить 6 футів 2 дюйми (1,88 см), а ось справжній ріст президента Росії намагаються приховати. Різні джерела називають від 152 см до 170 см, але найчастіше звучить цифра 168 см.

Володимир Путін та Стів Віткофф, Фото: Getty Images

У російських пабликах також помітили, що диктатор кульгає і виглядає вищим. У мережі почали жартувати, що він знову на піноходах (у взутті з прихованим каблуком) і пересувається як "на ходулях":

Знову на піноходах;

Дід на ходулях чи що? Щось кульгає і високий занадто;

Піноходи не відкалібровані;

Нормально він так кульгає;

Зазначимо, що дивна хода Путіна часто обговорюється в мережі на тлі чуток про проблеми зі здоров’ям. У мережі можна знайти відео, де президент Росії під час ходьби енергійно розмахує лівою рукою, але права майже завжди залишається нерухомою.

"Телеграф" писав раніше, що дискусії про існування двійників російського президента ведуться вже багато років. Нещодавно Путін провів "гарячу лінію" у Москві та здивував новою зовнішністю.