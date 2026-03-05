До этого возраста у власти не доживал никто: сколько осталось Путину, исходя из истории
Почти три столетия российской истории показывают одну закономерность
История российских правителей после Петра I показывает, что никто из них не доживал до 76 лет у власти. Интересный факт заключается в том, что российский глава Владимир Путин уже пересек отметку 70 лет и исходя из данной тенденции, ему осталось не так уж и много.
Что нужно знать:
- Большинство лидеров заканчивали правление значительно раньше 76 лет
- Некоторые правители доживали до 76+ лет (Хрущёв, Ельцин, Горбачёв), но к этому моменту уже не занимали высший пост
- Возраст Путина уже подбирается к этой отметке
Сегодня, 5 марта, в день смерти Иосифа Сталина, российские оппозиционные сообщества вспоминают знаменитый лозунг: "Умер тот — умрёт и этот".
"Телеграф" решил взглянуть на исторические факты и узнать, насколько долго держались у власти российские лидеры. Ссылаясь на данные, опубликованные в Википедии, в этом материале мы рассказываем, каким был возраст российских правителей, когда их власть оборвалась.
Так, если брать историческую тенденцию, то никто со временем Петра I не смог отпраздновать свои 76 лет оставаясь при власти. Что примечательно, Путину на сегодняшний день уже 73 года. 7 октября 2026 года ему может исполниться 74. А те самые заветные 76 — в 2028 году.
Историческая статистика
- Пётр I
Годы правления: 1682–1725
Год смерти: 1725
Возраст при смерти: 52 года
Возраст на момент окончания власти: 52 года
- Екатерина I
Годы правления: 1725–1727
Год смерти: 1727
Возраст при смерти: 43 года
Возраст на момент окончания власти: 43 года
- Пётр II
Годы правления: 1727–1730
Год смерти: 1730
Возраст при смерти: 14 лет
Возраст на момент окончания власти: 14 лет
- Анна Иоанновна
Годы правления: 1730–1740
Год смерти: 1740
Возраст при смерти: 47 лет
Возраст на момент окончания власти: 47 лет
- Елизавета
Годы правления: 1741–1761
Год смерти: 1762
Возраст при смерти: 52 года
Возраст на момент окончания власти: 51–52 года
- Пётр III
Годы правления: 1762
Год смерти: 1762
Возраст при смерти: 34 года
Возраст на момент окончания власти: 34 года
- Екатерина II (Великая)
Годы правления: 1762–1796
Год смерти: 1796
Возраст при смерти: 67 лет
Возраст на момент окончания власти: 67 лет
- Павел I
Годы правления: 1796–1801
Год смерти: 1801
Возраст при смерти: 46 лет
Возраст на момент окончания власти: 46 лет
- Александр I
Годы правления: 1801–1825
Год смерти: 1825
Возраст при смерти: 47 лет
Возраст на момент окончания власти: 47 лет
- Николай I
Годы правления: 1825–1855
Год смерти: 1855
Возраст при смерти: 58 лет
Возраст на момент окончания власти: 58 лет
- Александр II
Годы правления: 1855–1881
Год смерти: 1881
Возраст при смерти: 62 года
Возраст на момент окончания власти: 62 года
- Александр III
Годы правления: 1881–1894
Год смерти: 1894
Возраст при смерти: 49 лет
Возраст на момент окончания власти: 49 лет
- Николай II
Годы правления: 1894–1917
Год смерти: 1918
Возраст при смерти: 50 лет
Возраст на момент окончания власти: 49–50 лет
- Владимир Ленин
Годы власти: 1917–1924
Год смерти: 1924
Возраст при смерти: 53 года
Возраст на момент окончания власти: 53 года
- Иосиф Сталин
Годы власти: 1924–1953
Год смерти: 1953
Возраст при смерти: 74 года
Возраст на момент окончания власти: 74 года
- Никита Хрущёв
Годы власти: 1953–1964
Год смерти: 1971
Возраст при смерти: 77 лет
Возраст на момент окончания власти: 71–72 года (снят с поста)
- Леонид Брежнев
Годы власти: 1964–1982
Год смерти: 1982
Возраст при смерти: 75 лет
Возраст на момент окончания власти: 75 лет
- Юрий Андропов
Годы власти: 1982–1984
Год смерти: 1984
Возраст при смерти: 69 лет
Возраст на момент окончания власти: 68–69 лет
- Константин Черненко
Годы власти: 1984–1985
Год смерти: 1985
Возраст при смерти: 73 года
Возраст на момент окончания власти: 73 года
- Михаил Горбачёв
Годы власти: 1985–1991
Год смерти: 2022
Возраст при смерти: 91 год
Возраст на момент окончания власти: 60–61 год
