Почти три столетия российской истории показывают одну закономерность

История российских правителей после Петра I показывает, что никто из них не доживал до 76 лет у власти. Интересный факт заключается в том, что российский глава Владимир Путин уже пересек отметку 70 лет и исходя из данной тенденции, ему осталось не так уж и много.

Что нужно знать:

Большинство лидеров заканчивали правление значительно раньше 76 лет

Некоторые правители доживали до 76+ лет (Хрущёв, Ельцин, Горбачёв), но к этому моменту уже не занимали высший пост

Возраст Путина уже подбирается к этой отметке

Сегодня, 5 марта, в день смерти Иосифа Сталина, российские оппозиционные сообщества вспоминают знаменитый лозунг: "Умер тот — умрёт и этот".

"Телеграф" решил взглянуть на исторические факты и узнать, насколько долго держались у власти российские лидеры. Ссылаясь на данные, опубликованные в Википедии, в этом материале мы рассказываем, каким был возраст российских правителей, когда их власть оборвалась.

Так, если брать историческую тенденцию, то никто со временем Петра I не смог отпраздновать свои 76 лет оставаясь при власти. Что примечательно, Путину на сегодняшний день уже 73 года. 7 октября 2026 года ему может исполниться 74. А те самые заветные 76 — в 2028 году.

Историческая статистика

Пётр I

Годы правления: 1682–1725

Год смерти: 1725

Возраст при смерти: 52 года

Возраст на момент окончания власти: 52 года

Екатерина I

Годы правления: 1725–1727

Год смерти: 1727

Возраст при смерти: 43 года

Возраст на момент окончания власти: 43 года

Пётр II

Годы правления: 1727–1730

Год смерти: 1730

Возраст при смерти: 14 лет

Возраст на момент окончания власти: 14 лет

Анна Иоанновна

Годы правления: 1730–1740

Год смерти: 1740

Возраст при смерти: 47 лет

Возраст на момент окончания власти: 47 лет

Елизавета

Годы правления: 1741–1761

Год смерти: 1762

Возраст при смерти: 52 года

Возраст на момент окончания власти: 51–52 года

Пётр III

Годы правления: 1762

Год смерти: 1762

Возраст при смерти: 34 года

Возраст на момент окончания власти: 34 года

Екатерина II (Великая)

Годы правления: 1762–1796

Год смерти: 1796

Возраст при смерти: 67 лет

Возраст на момент окончания власти: 67 лет

Павел I

Годы правления: 1796–1801

Год смерти: 1801

Возраст при смерти: 46 лет

Возраст на момент окончания власти: 46 лет

Александр I

Годы правления: 1801–1825

Год смерти: 1825

Возраст при смерти: 47 лет

Возраст на момент окончания власти: 47 лет

Николай I

Годы правления: 1825–1855

Год смерти: 1855

Возраст при смерти: 58 лет

Возраст на момент окончания власти: 58 лет

Александр II

Годы правления: 1855–1881

Год смерти: 1881

Возраст при смерти: 62 года

Возраст на момент окончания власти: 62 года

Александр III

Годы правления: 1881–1894

Год смерти: 1894

Возраст при смерти: 49 лет

Возраст на момент окончания власти: 49 лет

Николай II

Годы правления: 1894–1917

Год смерти: 1918

Возраст при смерти: 50 лет

Возраст на момент окончания власти: 49–50 лет

Владимир Ленин

Годы власти: 1917–1924

Год смерти: 1924

Возраст при смерти: 53 года

Возраст на момент окончания власти: 53 года

Иосиф Сталин

Годы власти: 1924–1953

Год смерти: 1953

Возраст при смерти: 74 года

Возраст на момент окончания власти: 74 года

Никита Хрущёв

Годы власти: 1953–1964

Год смерти: 1971

Возраст при смерти: 77 лет

Возраст на момент окончания власти: 71–72 года (снят с поста)

Леонид Брежнев

Годы власти: 1964–1982

Год смерти: 1982

Возраст при смерти: 75 лет

Возраст на момент окончания власти: 75 лет

Юрий Андропов

Годы власти: 1982–1984

Год смерти: 1984

Возраст при смерти: 69 лет

Возраст на момент окончания власти: 68–69 лет

Константин Черненко

Годы власти: 1984–1985

Год смерти: 1985

Возраст при смерти: 73 года

Возраст на момент окончания власти: 73 года

Михаил Горбачёв

Годы власти: 1985–1991

Год смерти: 2022

Возраст при смерти: 91 год

Возраст на момент окончания власти: 60–61 год

