Путин празднует день рождения. Сколько ему лет и какой настоящий рост (подборка фактов)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 676
Впервые президентом России он стал в 2000 году
Глава России Владимир Путин, который ведет открытую войну с Украиной, 7 октября празднует свой День рождения. В 2025 году ему исполнилось 73 года. "Телеграф" собрал главные факты из жизни главы Кремля.
Что нужно знать:
- Путин родился 7 октября 1952 года
- Глава Кремля на посту президента уже более 20 лет
- У Путина официально две дочери, но по слухам есть еще несколько
Политическая карьера Путина
Впервые президентом России Владимир Путин стал в 1999 году, тогда после отставки Бориса Ельцина его назначили исполняющим обязанности главы страны-агрессорки. Уже с 2000 по 2008 год отбыл два президентских срока подряд. До 2012 года был премьер-министром России из-за конституционных ограничений, тогда президентом стал Дмитрий Медведев. С 2012 и по сегодняшний день Путин занимает должность главы России. Он изменил конституцию, поэтому ограничений по количеству президентских сроков подряд нет. Так, президентом России Путин является уже более 21 года.
До президентства Путин работал в правительстве. Его политическая карьера началась в 1991 году, он вошел в правительство Санкт-Петербурга как советник мера, а затем — как его заместитель. С 1996 года в Москве он работал в руководстве Управления делами президента РФ. В 1997 году его назначили заместителем руководителя администрации президента.
Карлик среди политиков? Какой рост Путина на самом деле
Немало внимания Путин получает из-за своего довольно низкого роста, который держат в тайне. Ведь довольно часто он оказывается в разы ниже известных политиков. Некоторые предполагают, что глава Кремля изрядно комплексует из-за своего роста. Различные источники называют от 152 см до 170 см, но чаще всего звучит цифра 168 см.
На фотографии с другими политиками сложно определить разницу и назвать точную цифру. Однако на снимках со встречи с президентом США Дональдом Трампом видно, что он гораздо выше Путина, а его рост составляет 190 см. Если же сравнивать Путина и президента Украины Владимира Зеленского, то на совместных фото, сделанных в 2019 году во время саммита в нормандском формате, трудно уловить разницу, ведь ракурс играет значительную роль.
Относительно веса Путина, здесь тоже много догадок и сплетен. Данные источников говорят о 80-70 кг, что учитывая худощавость главы РФ, похоже на правду. Однако, если посмотреть фото Путина с летней встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, можно предположить, что его вес даже ниже 70 кг.
Бывшая жена, отношения с Кабаевой и дети Путина
Путин прожил в браке с Людмилой Шкребневой около 30 лет. В 2013 году супруги развелись. Людмила родила Путину двух дочерей. Ее называли "невидимой" первой леди России, поскольку в компании мужа она появлялась очень редко и старалась не общаться с журналистами. В 2013 году глава РФ намекнул, что Людмила просто не выдержала президентскую публичность, а она не комментировала развод.
Кроме Людмилы, с Путиным еще связывают самую титулованную гимнастку Алину Кабаеву. Ее часто в сети называют его любовницей и говорят, что она родила от главы Кремля не одного ребенка. Познакомился Путин с Кабаевой, когда ей было всего 18 лет. Едва ли не единственным подтверждением отношений Путина и гимнасты является то, что она также подверглась санкциям ЕС.
Официально у Путина две дочери от первого брака — Мария Воронцова 1985 года рождения и Екатерина Тихонова 1986 года. Однако в сети есть информация и о третьей дочери Путине — Луизе Розовой. Ее мать акционер банка "Россия" Светлана Кривоногих.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о "тайном" брате Путина и где он похоронен.