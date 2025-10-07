Путин празднует день рождения. Сколько ему лет и какой настоящий рост (подборка фактов)

Впервые президентом России он стал в 2000 году

Глава России Владимир Путин, который ведет открытую войну с Украиной, 7 октября празднует свой День рождения. В 2025 году ему исполнилось 73 года. "Телеграф" собрал главные факты из жизни главы Кремля.

Что нужно знать:

Путин родился 7 октября 1952 года

Глава Кремля на посту президента уже более 20 лет

У Путина официально две дочери, но по слухам есть еще несколько

Политическая карьера Путина

Впервые президентом России Владимир Путин стал в 1999 году, тогда после отставки Бориса Ельцина его назначили исполняющим обязанности главы страны-агрессорки. Уже с 2000 по 2008 год отбыл два президентских срока подряд. До 2012 года был премьер-министром России из-за конституционных ограничений, тогда президентом стал Дмитрий Медведев. С 2012 и по сегодняшний день Путин занимает должность главы России. Он изменил конституцию, поэтому ограничений по количеству президентских сроков подряд нет. Так, президентом России Путин является уже более 21 года.

Путин и Ельцин

До президентства Путин работал в правительстве. Его политическая карьера началась в 1991 году, он вошел в правительство Санкт-Петербурга как советник мера, а затем — как его заместитель. С 1996 года в Москве он работал в руководстве Управления делами президента РФ. В 1997 году его назначили заместителем руководителя администрации президента.

Карлик среди политиков? Какой рост Путина на самом деле

Немало внимания Путин получает из-за своего довольно низкого роста, который держат в тайне. Ведь довольно часто он оказывается в разы ниже известных политиков. Некоторые предполагают, что глава Кремля изрядно комплексует из-за своего роста. Различные источники называют от 152 см до 170 см, но чаще всего звучит цифра 168 см.

На фотографии с другими политиками сложно определить разницу и назвать точную цифру. Однако на снимках со встречи с президентом США Дональдом Трампом видно, что он гораздо выше Путина, а его рост составляет 190 см. Если же сравнивать Путина и президента Украины Владимира Зеленского, то на совместных фото, сделанных в 2019 году во время саммита в нормандском формате, трудно уловить разницу, ведь ракурс играет значительную роль.

Путин и Трамп

Зеленский, Макрон и Путин

Относительно веса Путина, здесь тоже много догадок и сплетен. Данные источников говорят о 80-70 кг, что учитывая худощавость главы РФ, похоже на правду. Однако, если посмотреть фото Путина с летней встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, можно предположить, что его вес даже ниже 70 кг.

Путин и Лукашенко, лето 2025

Бывшая жена, отношения с Кабаевой и дети Путина

Путин прожил в браке с Людмилой Шкребневой около 30 лет. В 2013 году супруги развелись. Людмила родила Путину двух дочерей. Ее называли "невидимой" первой леди России, поскольку в компании мужа она появлялась очень редко и старалась не общаться с журналистами. В 2013 году глава РФ намекнул, что Людмила просто не выдержала президентскую публичность, а она не комментировала развод.

Путин и эксдружина Людмила

Кроме Людмилы, с Путиным еще связывают самую титулованную гимнастку Алину Кабаеву. Ее часто в сети называют его любовницей и говорят, что она родила от главы Кремля не одного ребенка. Познакомился Путин с Кабаевой, когда ей было всего 18 лет. Едва ли не единственным подтверждением отношений Путина и гимнасты является то, что она также подверглась санкциям ЕС.

Путин и Кабаева

Официально у Путина две дочери от первого брака — Мария Воронцова 1985 года рождения и Екатерина Тихонова 1986 года. Однако в сети есть информация и о третьей дочери Путине — Луизе Розовой. Ее мать акционер банка "Россия" Светлана Кривоногих.

