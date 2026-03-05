До цього віку при владі не доживав ніхто: скільки залишилося Путіну, виходячи з історії
Майже три сторіччя російської історії показують одну закономірність
Історія російських правителів після Петра I показує, що ніхто з них не доживав до 76 років при владі. Цікавий факт полягає в тому, що російський глава Володимир Путін вже перетнув позначку 70 років і виходячи з цієї тенденції, йому залишилося не так вже й багато.
Що потрібно знати:
- Більшість лідерів закінчували правління значно раніше ніж 76 років
- Деякі правителі доживали до 76+ років (Хрущов, Єльцин, Горбачов), але до цього моменту вже не займали вищу посаду
- Вік Путіна вже підбирається до цієї позначки
Сьогодні, 5 березня, у день смерті Йосипа Сталіна, російські опозиційні спільноти згадують знамените гасло: "Умер тот, умрет и этот".
"Телеграф" вирішив поглянути на історичні факти та дізнатися, наскільки довго трималися при владі російські лідери. Посилаючись на дані, опубліковані у Вікіпедії, у цьому матеріалі ми розповідаємо, яким був вік російських правителів, коли їхня влада обірвалася.
Так, якщо брати історичну тенденцію, то ніхто з часів Петра I не зміг відсвяткувати свої 76 років, залишаючись при владі. Що примітно, Путіну сьогодні вже 73 роки. 7 жовтня 2026 року йому може виповнитись 74. А ті найзаповітніші 76 — у 2028 році.
Історична статистика
- Петро I
Роки правління: 1682–1725
Рік смерті: 1725
Вік при смерті: 52 роки
Вік на момент закінчення влади: 52 роки
- Катерина I
Роки правління: 1725–1727
Рік смерті: 1727
Вік при смерті: 43 роки
Вік на момент закінчення влади: 43 роки
- Петро II
Роки правління: 1727–1730
Рік смерті: 1730
Вік при смерті: 14 років
Вік на момент закінчення влади: 14 років
- Ганна Іоанівна
Роки правління: 1730–1740
Рік смерті: 1740
Вік при смерті: 47 років
Вік на момент закінчення влади: 47 років
- Єлизавета
Роки правління: 1741–1761
Рік смерті: 1762
Вік при смерті: 52 роки
Вік на момент закінчення влади: 51-52 роки
- Петро III
Роки правління: 1762
Рік смерті: 1762
Вік при смерті: 34 роки
Вік на момент закінчення влади: 34 роки
- Катерина II (Велика)
Роки правління: 1762–1796
Рік смерті: 1796
Вік при смерті: 67 років
Вік на момент закінчення влади: 67 років
- Павло І
Роки правління: 1796–1801
Рік смерті: 1801
Вік при смерті: 46 років
Вік на момент закінчення влади: 46 років
- Олександр I
Роки правління: 1801–1825
Рік смерті: 1825
Вік при смерті: 47 років
Вік на момент закінчення влади: 47 років
- Микола I
Роки правління: 1825–1855
Рік смерті: 1855
Вік при смерті: 58 років
Вік на момент закінчення влади: 58 років
- Олександр II
Роки правління: 1855–1881
Рік смерті: 1881
Вік при смерті: 62 роки
Вік на момент закінчення влади: 62 роки
- Олександр III
Роки правління: 1881–1894
Рік смерті: 1894
Вік при смерті: 49 років
Вік на момент закінчення влади: 49 років
- Микола ІІ
Роки правління: 1894–1917
Рік смерті: 1918
Вік при смерті: 50 років
Вік на момент закінчення влади: 49–50 років
- Володимир Ленін
Роки влади: 1917–1924
Рік смерті: 1924
Вік при смерті: 53 роки
Вік на момент закінчення влади: 53 роки
- Йосип Сталін
Роки влади: 1924–1953
Рік смерті: 1953
Вік при смерті: 74 роки
Вік на момент закінчення влади: 74 роки
- Микита Хрущов
Роки влади: 1953–1964
Рік смерті: 1971
Вік при смерті: 77 років
Вік на момент закінчення влади: 71–72 роки (знято з посади)
- Леонід Брежнєв
Роки влади: 1964–1982
Рік смерті: 1982
Вік при смерті: 75 років
Вік на момент закінчення влади: 75 років
- Юрій Андропов
Роки влади: 1982–1984
Рік смерті: 1984
Вік при смерті: 69 років
Вік на момент закінчення влади: 68–69 років
- Костянтин Черненко
Роки влади: 1984–1985
Рік смерті: 1985
Вік при смерті: 73 роки
Вік на момент закінчення влади: 73 роки
- Михайло Горбачов
Роки влади: 1985–1991
Рік смерті: 2022
Вік при смерті: 91 рік
Вік на момент закінчення влади: 60–61 рік
