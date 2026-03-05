До цього віку при владі не доживав ніхто: скільки залишилося Путіну, виходячи з історії

Майже три сторіччя російської історії показують одну закономірність

Історія російських правителів після Петра I показує, що ніхто з них не доживав до 76 років при владі. Цікавий факт полягає в тому, що російський глава Володимир Путін вже перетнув позначку 70 років і виходячи з цієї тенденції, йому залишилося не так вже й багато.

Що потрібно знати:

Більшість лідерів закінчували правління значно раніше ніж 76 років

Деякі правителі доживали до 76+ років (Хрущов, Єльцин, Горбачов), але до цього моменту вже не займали вищу посаду

Вік Путіна вже підбирається до цієї позначки

Сьогодні, 5 березня, у день смерті Йосипа Сталіна, російські опозиційні спільноти згадують знамените гасло: "Умер тот, умрет и этот".

"Телеграф" вирішив поглянути на історичні факти та дізнатися, наскільки довго трималися при владі російські лідери. Посилаючись на дані, опубліковані у Вікіпедії, у цьому матеріалі ми розповідаємо, яким був вік російських правителів, коли їхня влада обірвалася.

Так, якщо брати історичну тенденцію, то ніхто з часів Петра I не зміг відсвяткувати свої 76 років, залишаючись при владі. Що примітно, Путіну сьогодні вже 73 роки. 7 жовтня 2026 року йому може виповнитись 74. А ті найзаповітніші 76 — у 2028 році.

Історична статистика

Петро I

Роки правління: 1682–1725

Рік смерті: 1725

Вік при смерті: 52 роки

Вік на момент закінчення влади: 52 роки

Катерина I

Роки правління: 1725–1727

Рік смерті: 1727

Вік при смерті: 43 роки

Вік на момент закінчення влади: 43 роки

Петро II

Роки правління: 1727–1730

Рік смерті: 1730

Вік при смерті: 14 років

Вік на момент закінчення влади: 14 років

Ганна Іоанівна

Роки правління: 1730–1740

Рік смерті: 1740

Вік при смерті: 47 років

Вік на момент закінчення влади: 47 років

Єлизавета

Роки правління: 1741–1761

Рік смерті: 1762

Вік при смерті: 52 роки

Вік на момент закінчення влади: 51-52 роки

Петро III

Роки правління: 1762

Рік смерті: 1762

Вік при смерті: 34 роки

Вік на момент закінчення влади: 34 роки

Катерина II (Велика)

Роки правління: 1762–1796

Рік смерті: 1796

Вік при смерті: 67 років

Вік на момент закінчення влади: 67 років

Павло І

Роки правління: 1796–1801

Рік смерті: 1801

Вік при смерті: 46 років

Вік на момент закінчення влади: 46 років

Олександр I

Роки правління: 1801–1825

Рік смерті: 1825

Вік при смерті: 47 років

Вік на момент закінчення влади: 47 років

Микола I

Роки правління: 1825–1855

Рік смерті: 1855

Вік при смерті: 58 років

Вік на момент закінчення влади: 58 років

Олександр II

Роки правління: 1855–1881

Рік смерті: 1881

Вік при смерті: 62 роки

Вік на момент закінчення влади: 62 роки

Олександр III

Роки правління: 1881–1894

Рік смерті: 1894

Вік при смерті: 49 років

Вік на момент закінчення влади: 49 років

Микола ІІ

Роки правління: 1894–1917

Рік смерті: 1918

Вік при смерті: 50 років

Вік на момент закінчення влади: 49–50 років

Володимир Ленін

Роки влади: 1917–1924

Рік смерті: 1924

Вік при смерті: 53 роки

Вік на момент закінчення влади: 53 роки

Йосип Сталін

Роки влади: 1924–1953

Рік смерті: 1953

Вік при смерті: 74 роки

Вік на момент закінчення влади: 74 роки

Микита Хрущов

Роки влади: 1953–1964

Рік смерті: 1971

Вік при смерті: 77 років

Вік на момент закінчення влади: 71–72 роки (знято з посади)

Леонід Брежнєв

Роки влади: 1964–1982

Рік смерті: 1982

Вік при смерті: 75 років

Вік на момент закінчення влади: 75 років

Юрій Андропов

Роки влади: 1982–1984

Рік смерті: 1984

Вік при смерті: 69 років

Вік на момент закінчення влади: 68–69 років

Костянтин Черненко

Роки влади: 1984–1985

Рік смерті: 1985

Вік при смерті: 73 роки

Вік на момент закінчення влади: 73 роки

Михайло Горбачов

Роки влади: 1985–1991

Рік смерті: 2022

Вік при смерті: 91 рік

Вік на момент закінчення влади: 60–61 рік

