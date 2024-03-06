В украинском языке нет слова "ріст": далеко не все знают, как правильно

Эти слова хоть и похожи, но все же отличаются друг от друга

В последнее время жители Украины все чаще переходят на общение на украинском языке, однако из-за длинной истории русификации многие все равно иногда допускают ошибки. Например, очень показательным в этом плане является слово "ріст".

Как объяснила доцент кафедры филологии и коммуникации Ксения Тараненко, мало того, что это слово часто используется в неправильном контексте, так и к тому же оно в украинском языке пишется через букву "з" — "зріст".

По ее словам, в большинстве словарей по украинскому языку говорится, что "зріст" это то же, что и "зростання", но разница между ними все же есть:

слово "зріст" используется когда речь идет о длине тела человека;

"зростання" же используется в случаях когда речь идет о получении человеком какого-то опыта, умений или знаний, например "карьерный рост".

Что касается слова "ріст", то оно является разговорным и возникло вследствие русификации.

"Поэтому если хотите увеличить не только количество сантиметров, а поменяться качественно, то говорите про "зростання", — добавила Тараненко.

Напомним, ранее "Телеграф" делал подборку репрессированных СССР украинских слов. Во времена Советщины их специально изымали из словарей.