В українській мові немає слова "ріст": далеко не всі знають, як правильно

Ці слова хоч і схожі, але все ж таки відрізняються один від одного

Останнім часом жителі України все частіше переходять на спілкування українською мовою, проте через довгу історію русифікації багато хто все одно іноді припускається помилок. Наприклад, дуже показовим у цьому плані є слово "ріст".

Як пояснила доцент кафедри філології та комунікації Ксенія Тараненко, мало того, що це слово часто використовується у неправильному контексті, до того ж воно українською мовою пишеться через букву "з" — "зріст".

За її словами, у більшості словників з української мови йдеться, що "зріст" це те саме, що і "зростання", але різниця між ними все ж таки є:

слово "зріст" використовується коли йдеться про довжину тіла людини;

"зростання" ж використовується у випадках коли йдеться про набуття людиною якогось досвіду, умінь чи знань, наприклад "кар’єрне зростання".

Щодо слова "ріст", то воно є розмовним і виникло внаслідок русифікації.

"Тому якщо хочете збільшити не лише кількість сантиметрів, а змінитися якісно, то говоріть про "зростання", — додала Тараненко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив добірку репресованих СРСР українських слів. За часів Радянщини їх спеціально вилучали зі словників.