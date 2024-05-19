Никаких "спасибі": учимся правильно благодарить на украинском

Разберем два варианта слов, которые можно употреблять в данной ситуации

В украинском языке у некоторых возникает дилемма, как правильно поблагодарить человека — словом "прОшу" или сказав "будь ласка". Есть одно простое правило, которое следует запомнить.

Украинский языковед Александр Авраменко объяснил смысл этих двух слов и сказал, когда их уместно говорить. При этом он обратил внимание, что "будь ласка нужно писать раздельно, а в слове прошу ставить ударение на "о".

По его словам, "прОшу" и "будь ласка" эквивалентны в употреблении. То есть, они могут использоваться в речи как синонимы. Но все же есть некоторые отличия.

"ПрОшу" – это этикетная формула, то же самое, что и "будь ласка". Кстати, словом "прОшу" лучше отвечать на благодарность, когда ваша услуга была незначительной, ведь "прОшу" звучит скромнее, чем "будь ласка", – отмечает Авраменко.

Языковед также объяснил, что необходимо избегать путаницы между словами "прОшу" и "прошУ", так как изменение ударения также изменяет их значение:

"ПрошУ" употребляем тогда, когда высказываем просьбу, побуждаем к действию. Например, "прошУ говорити тихіше, прошУ читати", — подчеркнул Авраменко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как на украинском языке можно назвать мать.