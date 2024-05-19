Ніяких "спасибі": вчимося правильно дякувати українською

Розберемо два варіанти слів, які можна вживати у цій ситуації

В українській мові в деяких виникає дилема, як правильно подякувати людині — словом "прошу" або сказавши "будь ласка". Є одне просте правило, яке слід запам’ятати.

Український мовознавець Олександр Авраменко пояснив зміст цих двох слів та сказав, коли їх доречно говорити. При цьому він звернув увагу, що "будь ласка", треба писати окремо, а в слові прошу ставити наголос на "о".

За його словами, "прошу" і "будь ласка" еквівалентні у вживанні. Тобто вони можуть використовуватися в мові як синоніми. Але все ж таки є деякі відмінності.

"Прошу" — це етикетна формула, те ж саме, що і "будь ласка". До речі, словом "прошу" краще відповідати на подяку, коли ваша послуга була незначною, адже "прошу" звучить скромніше, ніж "будь ласка", — зазначає Авраменко.

Мовник також пояснив, що необхідно уникати плутанини між словами "прошУ" і "прОшу", оскільки зміна наголосу також змінює їх значення:

"ПрошУ" вживаємо тоді, коли висловлюємо прохання, спонукаємо до дії. Наприклад, "прошу говорити тихіше, прошу читати", — підкреслив Авраменко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українською мовою можна назвати матір.