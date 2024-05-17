Не только "спасибі": как правильно благодарить на украинском
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Не забывайте выражать благодарность за то, что для вас делают другие люди
Украинцы все чаще переходят на украинский язык, а чтобы легче было общаться в быту, важно знать распространенные слова. А еще нужно правильно и искренне благодарить за добрые действия и слова, чтобы потом не пришлось извиняться на украинском перед другими людьми.
В украинском языке много красивых и аутентичных слов, словосочетаний. Об этом сообщают языковеды проекта Correctarium.
Как правильно благодарить на украинском
Самые распространенные варианты — "спасибі" и "дякую". Эти слова употребляют чаще всего, и их употребление не ошибка.
Однако если мы хотим выразить особую благодарность, можем сказать "дуже дякую". Или использовать одно из следующих словосочетаний:
- красно дякую;
- щиро (або навіть прещиро) дякую;
- безмежно дякую;
- вельми дякую;
- щиросердно дякую;
- глибоко вам вдячний;
- дякую за… (увагу, запитання, співробітництво, подарунок, допомогу і т.д.);
- файно дякую;
- ґречно дякую;
- вельми вдячний;
- сердечно дякую;
- уклінно дякую.
"Дякую щиро за згоду перекласти деякі мої оповідання" (М. Коцюбинський)
При этом говорить "велике дякую" нельзя. Это грубая ошибка. Слово "дякую" означает выражение благодарности кому-то, это действие.
Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно прощаться на украинском языке. Вам больше не захочется употреблять слово "пока".