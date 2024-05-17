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Не только "спасибі": как правильно благодарить на украинском

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Не будьте жадными на добрые слова
Не будьте жадными на добрые слова. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Не забывайте выражать благодарность за то, что для вас делают другие люди

Украинцы все чаще переходят на украинский язык, а чтобы легче было общаться в быту, важно знать распространенные слова. А еще нужно правильно и искренне благодарить за добрые действия и слова, чтобы потом не пришлось извиняться на украинском перед другими людьми.

В украинском языке много красивых и аутентичных слов, словосочетаний. Об этом сообщают языковеды проекта Correctarium.

Как правильно благодарить на украинском

Самые распространенные варианты — "спасибі" и "дякую". Эти слова употребляют чаще всего, и их употребление не ошибка.

Однако если мы хотим выразить особую благодарность, можем сказать "дуже дякую". Или использовать одно из следующих словосочетаний:

  • красно дякую;
  • щиро (або навіть прещиро) дякую;
  • безмежно дякую;
  • вельми дякую;
  • щиросердно дякую;
  • глибоко вам вдячний;
  • дякую за… (увагу, запитання, співробітництво, подарунок, допомогу і т.д.);
  • файно дякую;
  • ґречно дякую;
  • вельми вдячний;
  • сердечно дякую;
  • уклінно дякую.

"Дякую щиро за згоду перекласти деякі мої оповідання" (М. Коцюбинський)

При этом говорить "велике дякую" нельзя. Это грубая ошибка. Слово "дякую" означает выражение благодарности кому-то, это действие.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно прощаться на украинском языке. Вам больше не захочется употреблять слово "пока".

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#Украинский язык #Правила #Благодарность