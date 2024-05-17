Не только "спасибі": как правильно благодарить на украинском

Не забывайте выражать благодарность за то, что для вас делают другие люди

Украинцы все чаще переходят на украинский язык, а чтобы легче было общаться в быту, важно знать распространенные слова. А еще нужно правильно и искренне благодарить за добрые действия и слова, чтобы потом не пришлось извиняться на украинском перед другими людьми.

В украинском языке много красивых и аутентичных слов, словосочетаний. Об этом сообщают языковеды проекта Correctarium.

Как правильно благодарить на украинском

Самые распространенные варианты — "спасибі" и "дякую". Эти слова употребляют чаще всего, и их употребление не ошибка.

Однако если мы хотим выразить особую благодарность, можем сказать "дуже дякую". Или использовать одно из следующих словосочетаний:

красно дякую;

щиро (або навіть прещиро) дякую;

безмежно дякую;

вельми дякую;

щиросердно дякую;

глибоко вам вдячний;

дякую за… (увагу, запитання, співробітництво, подарунок, допомогу і т.д.);

файно дякую;

ґречно дякую;

вельми вдячний;

сердечно дякую;

уклінно дякую.

"Дякую щиро за згоду перекласти деякі мої оповідання" (М. Коцюбинський)

При этом говорить "велике дякую" нельзя. Это грубая ошибка. Слово "дякую" означает выражение благодарности кому-то, это действие.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно прощаться на украинском языке. Вам больше не захочется употреблять слово "пока".