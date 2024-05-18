Не "дорога ложка к обеду": как правильно и красиво перевести это высказывание на украинский

Один из них — "невчас даєш хліба густо, коли зубів пусто"

В украинском языке есть немало ответчиков к выражению "дорога ложка к обеду". Его часто переводят дословно с русского на украинский язык, получая "дорога ложка до обіду", но, по мнению языковедов, это ошибочный вариант.

Так что "Телеграф" собрал украинские соответствия этому изречению. Заметим, что некоторые из них являются литературными вариантами, как "до обіду ложка, а після — не треба", а некоторые, как "невчас даєш хліба густо, коли зубів пусто", являются более простонародными, поэтому встречаются редко.

Наиболее ярким примером, по мнению Александра Авраменко, является выражение "дороге яйце до Пасхи" или "дорога крашанка до Великодня".

Но есть и другие соответствия:

дорога ложка до обіду, а пообідавши, то й під лаву;

поміч у свій час, як дощ у посуху;

невчас даєш хліба густо, коли зубів пусто.

Напомним, что мы рассказывали, почему на украинском не стоит говорить "уют". По разным версиям это слово может иметь праславянское происхождение (от того же корня, что и "приют", "ютится") или латышское происхождение (jumta означает "крыша", "укрытие").

Ранее "Телеграф" писал, что некоторые допускают использование в украинском языке фразы "ранок мудріший за вечір", допуская прямой перевод известного русского фразеологизма "утро вечера мудрее", но это калька.