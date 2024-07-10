"Не было времени на раздумья": хирург "Охматдета" об операции во время обстрела и о том, что его поразило

Сейчас самая большая детская больница Украины возвращается в штатный режим

Фотография детского хирурга Олега Голубченко облетела весь мир. В момент, когда российская ракета попала в "Охматдет", он делал сложную операцию. Ударная волна отбросила мужчину на несколько метров, но он мгновенно вернулся к операционному столу. Вместе с анестезиологом Ярославом Ивановым, медсестрой Ольгой Барановой, ассистентом хирурга Колодкой Игорем, они спасли жизнь пятимесячного ребенка.

"Телеграф" пообщался с Олегом о самых сложных операциях, как ему удалось сохранить хладнокровие в тот момент и как работает больница сейчас.

"Ярослав, ты жив? Все нормально?"

— Расскажите о том дне, когда произошла ракетная атака. Вы сразу поняли, что произошло?

— Это был обычный рабочий день. Утром — пятиминутка, потом мы разошлись по отделениям. Я поднял ребенка в операционную, и мы начали проводить наркоз.

Операция шла по плану. Через 45 минут после ее начала объявили воздушную тревогу. У нас есть четкие правила: если тревога застает нас во время операции, мы ее завершаем, но уже не начинаем. В тот момент мы были примерно на середине. По нашим оценкам, оставалось еще около часа работы.

Мы слышали какие-то взрывы, но продолжали работать. Все говорили, что это работает наша ПВО.

Вдруг послышался свист и следующее, что я помню, я уже на полу. Меня отбросило метров на два-три. Когда я пришел в себя, позвал коллег. "Ярослав, ты жив? Все нормально?" Оказалось, что все – и ассистент, и медсестра – тоже оказались на полу.

— Как вы решили действовать?

— Первым делом я проверил, все ли в порядке. Анестезиолог Ярослав Иванов сразу перевел ребенка на ручное дыхание, потому что аппарат был поврежден. Мы быстро осмотрели малыша – казалось, все нормально. Решили спускаться на второй этаж в реанимацию.

Мы еще не знали, что произошло на улице, куда попала ракета… Спустились по лестнице. Всюду были обломки кирпича, стекла, полный хаос. В реанимации уже ранены работники. Мы предоставили первую помощь и перевезли всех в приемное отделение.

Там ребенка осмотрели, экстубировали (удалили трахеальную трубку. — Ред.), он уже мог дышать самостоятельно. Рана была тампонирована. Вскоре приехали коллеги из другой больницы и унесли мальчика, чтобы завершить операцию там. Позже я узнал, что все прошло успешно.

— А вы сами пострадали? Была ли контузия?

— У меня были ранения спины, ноги, руки, бедра. Была ли контузия – трудно сказать. В тот момент я думал только о том, как спасти ребенка.

Только потом, когда адреналин спал немного, я осознал, что сам поврежден. Наш хирург вытащил из меня осколки стекла, обработал раны, наложил швы.

"Не было времени на долгие размышления"

— Когда вы узнали, что ребенок выжил, какова была ваша реакция?

— Честно говоря, в тот момент не было времени на раздумье. Мы действовали быстро и слаженно. Когда я пришел в себя после взрыва, первым делом проверил состояние ребенка и коллег. Мы с Ярославом быстро переговаривались, оценивая ситуацию: "Ярослав, что там? Как ребенок? Какой из аппаратов работает?" Он отвечал коротко, в сущности.

Лишь впоследствии, когда мы перевезли ребенка в безопасное место и убедились, что с ним все хорошо, пришло чувство облегчения. Но даже тогда не было времени на долгие размышления – нужно было помогать другим пострадавшим.

Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, насколько нам повезло. Ребенок был хорошо защищен во время операции — мы накрываем пациентов специальными термоодеялами, оставляя открытым только операционное поле. Кроме того, мы с коллегами стояли вокруг операционного стола, и наши тела могли частично защитить ребенка от обломков.

— А где в этот момент были родители мальчика? Вы с ними потом связывались?

— Родители, конечно, были не в операционной. Они ждали в больнице, как это обычно бывает. Когда произошел взрыв, они сразу начали звонить по телефону.

Я коротко поговорил с ними, объяснил ситуацию и сказал, что мы переводим ребенка в другую больницу для завершения операции. Они без колебаний согласились, сказав: "Мы поедем, куда скажете и сделаем все, что нужно".

Честно говоря, я не могу сказать, что они особенно благодарили нас или были в восторге. Но это понятно — они были в шоке. Думаю было бы лучше, если бы операция прошла без происшествий. И я их полностью понимаю.

"Полностью подготовиться к такой ситуации невозможно"

— Как вы и ваши коллеги восстанавливаетесь после такой стрессовой ситуации? Работа продолжается?

— Знаете, особенно восстанавливаться некогда. Да, я уже сегодня был на работе, как и все мои коллеги. Конечно, мы обсудили то, что произошло, но потом просто пошли работать дальше. Я проверил свой кабинет, поискал уцелевшие инструменты, разобрал книги, заваленные обломками.

Пациенты, находившиеся в больнице во время обстрела, все в порядке. Их вовремя эвакуировали в бомбоубежище.

— До этого дня вы и ваша команда проходили какую-нибудь специальную подготовку? Как готовят медицинские кадры к работе в экстремальных ситуациях?

— Полностью подготовиться к такой ситуации невозможно. Кто мог предположить, что придется оперировать под ракетным обстрелом? Но некоторые протоколы действий у нас, конечно, есть.

К примеру, мы знаем, что делать во время воздушной тревоги. Есть четкие инструкции по эвакуации — сначала пациенты, затем персонал. Все это обсуждалось с руководством больницы, все работники знают эти правила.

Но есть ситуации, когда мы просто не можем остановить операцию, как бы ни хотели. Невозможно через две минуты вывести пациента из наркоза и свернуть все оборудование. Поэтому иногда приходится рисковать и работать дальше, даже когда раздается сирена.

— После обстрела многие начали собирать средства на помощь больницы. Вам что-нибудь известно об этом? Может, знаете, сколько собрали или какие планы на восстановление?

— Честно говоря, я не владею такой информацией. Моя задача — прийти на работу, прооперировать запланированных пациентов, провести ургентные операции (неотложные операции, отказ от которых грозит смертельным исходом или развитием крайне тяжелых осложнений. — Ред.), если таковые имеются, проконсультировать больных. Вопросами сбора и восстановления я вообще не интересовался, поэтому ничего конкретного сказать не могу.

— Понимаю. А что вы можете сказать о том, как люди сплотились после обстрела? Что вас больше всего поразило в их действиях?

— Меня поразила скорость, с которой люди отреагировали и пришли на помощь. Особенно много было молодежи.

В корпусе, где я работаю, уже почти все убрано. Наша администрация делает все возможное, чтобы поскорее возобновить работу больницы в полном объеме.

Честно говоря, я даже не смотрел на часы того дня, поэтому не могу сказать, сколько времени продолжались работы. Но людей было много, и они делали все возможное – кто-то убирал, кто-то приносил воду, кто-то координировал работы. Выносили кирпич, оконные рамы, подоконники, тщательно очистили, закрыли окна пленкой и фанерой. Люди просто молодцы.

"Когда видишь результаты – это невероятное ощущение"

— Расскажите немного о себе. Сколько вам лет, есть ли семья, дети? Где они сейчас находятся: в Украине или за границей?

— Мне 32 года. А моя жена живет со мной в Киеве.

— Что побудило вас стать врачом?

— Честно говоря, я даже не знаю, как так сложилось. Я с 2016 года работаю детским челюстно-лицевым хирургом. Это очень ответственная и сложная работа, но когда видишь результаты – это невероятное чувство.

— Вы упомянули о сложной работе. Можете привести примеры? Приходилось ли вам оперировать, когда шансы на успех были минимальными, а риски очень высокими?

— Наверное, каждая операция была сложной. Однако особенно запомнились случаи начала полномасштабного вторжения. Был мальчик, расстрелянный в лицо в первые недели войны. Еще один мальчик оперировал после взрывной травмы от мины. Это были очень сложные случаи, но мы смогли помочь.

— Как много операций уже за вашими плечами?

— Я не веду точный подсчет, но это примерно 4-5 сделок в неделю.

"Я просто выполняю свою работу"

— Этот удар был направлен на детскую больницу. Что бы вы хотели сказать миру об этой трагедии?

— (Вздыхает) Я не хочу делать громкие заявления или давать оценки. Как врач я вижу последствия этой трагедии напрямую, и они ужасны. Но что скажет мир? Выразит беспокойство, передаст сочувствие, озабоченность… И что дальше? К сожалению, этого недостаточно, чтобы остановить войну.

Да, мировое сообщество поддерживает, кто-то помогает напрямую. Но война продолжается. И страдают от нее обычные украинцы – мужчины, женщины, дети.

Может это, звучит очень критично, но именно так я это вижу. К сожалению, беспокойство и соболезнование не останавливают войну. Требуются конкретные действия.

Лично я не считаю себя героем. Я просто выполняю свою работу, как и тысячи других врачей по всей стране. И я хочу просто продолжать спасать и оперировать детей, чтобы наша больница была отстроена и все было хорошо.

Наше медицинское учреждение только получило новое дыхание и было на пути к развитию, заработал новый корпус и здесь произошло это. Для меня это великая трагедия… Но я уверен, что наше руководство сделает все возможное, чтобы восстановить больницу. И они уже делают эти шаги.