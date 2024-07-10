Удар по "Охматдету" вызвал всплеск пожертвований. В день атаки Киева украинцы донатили в разы активнее чем обычно

Сборы для ВСУ выросли в десятки раз в день атаки Охматдета

Ракетная атака россиян по Украине в понедельник, 8 июля, стоила жизни 38 мирных украинцев. Но особенно возмутило всех то, что одной из целью для удара стала детская больница "Охматдет", в ходе которой погибли взрослые и были ранены дети. Развалины на месте удара прекратили убирать лишь спустя сутки после нападения.

После атаки масса благотворительных фондов, известных бизнесменов и меценатов призвали собирать деньги на нужды пострадавших, и самого "Охматдета". На эти нужды только на счет, открытый соучредителем Monobank Олегом Гороховским за 22 часа собрали 250 миллионов гривен.

Как рассказали "Телеграфу" в Благотворительном фонде "Таблеточки", после открытия счета на нужды "Охматдета" 8 июля, примерно за сутки на него поступили чуть больше 30 млн грн, еще 18 млн грн поступили из других источников.

"Одной из целей атаки на Украину был НДСЛ "Охматдет" – одна из ключевых больниц, где проходят лечение около 140 детей с онкологическими заболеваниями. Поэтому онкобольные дети размещены в четырех разных больницах, и мы готовимся поддержать те больницы, которые приняли онкобольных детей из "Охматдета". Также может возникнуть необходимость оплачивать в частных медицинских учреждениях те высокотехнологичные процедуры, которые могут быть недоступны в других государственных или коммунальных больницах (лучевая терапия, лабораторная диагностика, КТ/МРТ), и закрывать другие неотложные потребности семей и детей", — пояснили в Фонде, объясняя, куда пойдут собранные средства.

Но также наблюдался резкий рост донатов от украинцев и у фондов, которые собирают средства на помощь ВСУ.

Как рассказала в своем профиле в Instagram Мелания Подоляк, девушка погибшего пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус", буквально за 6,5 часов были собраны 5 млн грн для помощи 40-й бригаде тактической авиации. При этом изначально планировалось собрать всего 3 миллиона. Девушка объяснила это яростью и переживанием украинцев за своих детей.

В фонде Притулы, который организовывал этот сбор совместно с Меланией Подоляк "Телеграфу" пояснили, что обычно подобный сбор на 5 млн грн закрывается примерно за неделю.

Согласно открытым данным отчетности фонда "Вернись живым", за 8 июля в фонд задонатили 39,5 млн грн, а 7 и 6 июня это были 961 тыс. грн и 1,6 млн грн соответственно. В целом каждый обстрел Украины вызывает прирост пожертвований украинцев для "Вернись живым", к примеру 30 июня, когда ракеты падали на Киев, а в Харькове КАБом было уничтожено здание "Новой почты" были собраны 70,1 млн грн.

Тем временем стали известны данные пилотов российской стратегической авиации, нанесших удар по "Охматдету". Они относятся к 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс").