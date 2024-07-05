Сирена при отбое воздушной тревоги в Киеве: горожане выступили против такой инициативы

Автор петиции считает, что сигнал путает жителей столицы

В Киеве недавно начали включать сирену во время отбоя воздушной тревоги. Не всем понравилась эта инициатива, потому киевляне просят прекратить ее использовать при отбоях.

Ответная петиция появилась на сайте Киевской городской рады. За два дня она собрала 692 подписи из 6000 нужных для рассмотрения.

Автор петиции отмечает, что начало такой инициативы на третьем году полномасштабного вторжения в Украину "не является оптимальным, и больше путает жителей".

"Не всегда понятно, это отбой или начало очередной тревоги. Прошу отменять применение сирены при объявлении об "Отбое воздушной тревоги"", — пишет автор.

В сети началось оживленное обсуждение петиции. Киевляне не поддержали автора, уверяя, что сирена при отбое воздушной тревоги нужна.

Люди пишут, что инициатива уместна на сегодня. Когда выключают свет и нет связи, сирена поможет понять, когда началась и закончилась воздушная тревога.

Остальные пользователи сети вообще считают, что сирена не нужна.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на пятницу, 5 июля, Россия атаковала Украину "шахедами". ПВО работала, в том числе и в Киеве. Воздушная тревога в столице была объявлена после часа ночи.