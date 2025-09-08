Лучше выбросьте это прямо сейчас, чтобы дома не поселилась чужая энергия

Что может принести беду

Многие вещи, которые просто лежат дома, могут влиять на атмосферу в семье. Особое внимание уделяли старым печатным изданиям — книгам и журналам.

Считалось, что они не только хранят знания, но и накапливают энергетику времени и людей, которые их держали в руках. Поэтому дома не советовали держать лишние или испорченные издания, ведь, по поверьям, они могут принести беспокойство, как узнал "Телеграф".

Старые книги и журналы

В народных приметах хранение старых печатных книг и журналов имеет особое значение. Считается, что такие вещи несут на себе энергию предыдущих владельцев и событий. Если книги долго лежат без дела, они собирают пыль, притягивая в дом застой и недоразумения. Особенно недоброй приметой считается хранить журналы с трагическими новостями или изображениями — они "консервируют" негатив.

Также существует поверье, что старые поврежденные книги могут "забирать" здоровье и жизненные силы хозяина. Если печатное издание никто не читает и оно только пылится, то оно становится символом ненужного груза. Лучше избавляться от него.

