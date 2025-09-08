Укр

Лучше выбросьте это прямо сейчас, чтобы дома не поселилась чужая энергия

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Комната
Комната. Фото Коллаж "Телеграфа"

Что может принести беду

Многие вещи, которые просто лежат дома, могут влиять на атмосферу в семье. Особое внимание уделяли старым печатным изданиям — книгам и журналам.

Считалось, что они не только хранят знания, но и накапливают энергетику времени и людей, которые их держали в руках. Поэтому дома не советовали держать лишние или испорченные издания, ведь, по поверьям, они могут принести беспокойство, как узнал "Телеграф".

Что нельзя хранить дома
Старые книги и журналы

В народных приметах хранение старых печатных книг и журналов имеет особое значение. Считается, что такие вещи несут на себе энергию предыдущих владельцев и событий. Если книги долго лежат без дела, они собирают пыль, притягивая в дом застой и недоразумения. Особенно недоброй приметой считается хранить журналы с трагическими новостями или изображениями — они "консервируют" негатив.

Также существует поверье, что старые поврежденные книги могут "забирать" здоровье и жизненные силы хозяина. Если печатное издание никто не читает и оно только пылится, то оно становится символом ненужного груза. Лучше избавляться от него.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой декор в комнате может быть "вампиром" по народным приметам.

Теги:
#Приметы #Журналы #Поверья #книги