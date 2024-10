Хотела поехать на Евровидение, а потом пропала с радаров: чем сейчас занимается Аида Николайчук из "X-фактора"

Женщина уехала за пределы Украины

К победителям разных талант-шоу приковано повышенное внимание публики, ведь интересно узнать, как сложится их карьера. Впрочем, очень часто такие артисты исчезают из публичного пространства. Украинцам хорошо запомнилась победительница 3-го сезона певческого проекта "X-фактор" Аида Николайчук.

Исполнительница впечатляла своим безупречным вокалом как профессиональных судей, так и зрителей. Женщине предсказывали успешную карьеру после шоу. Как сложилась ее судьба, расскажет "Телеграф".

Что известно об Аиде Николайчук

Будущая певица появилась на свет в 1982 году в Одессе. Тянулась к музыке еще с детства. После 9-го класса поступила в швейный колледж. Позже некоторое время пела в хип-хоп группе. Работала на разных работах, не связанных с творчеством. В частности, была кассиром в магазине. Ходила на курсы макияжа, чем и думала заниматься, но со временем все сложилось иначе.

Жизнь Николайчук изменило участие в проекте "X-фактор". Женщина принимала участие во втором сезоне шоу с треком "Колыбельная". Некоторые члены жюри подумали, что Аида поет под фонограмму и попросили исполнить ее песню акапельно. Судей впечатлило чистое пение женщины и она получила четыре "да". Однако в тренировочном лагере Николайчук покинула шоу.

Несмотря на неудачу, Николайчук решила двигаться к своей цели и приняла участие в "Х-факторе онлайн". Она выиграла этот отбор, таким образом сразу попав в тренировочный лагерь проекта. Николайчук удалось пройти в прямые эфиры и уже там она соревновалась за победу с другими участниками. В конце концов, певица попала в финал и выиграла шоу.

После победы в шоу в 2013 Аида начала сотрудничать с Sony Music и выпустила первую композицию и клип "На твоей планете". Тогда же прошел первый сольный концерт артистки в Одессе и стала номинантом музыкальной премии YUNA-2013.

Потом Аида выпустила второй трек "Не обещай" и дебютный альбом "Мы под одним небом". Пробовала свои силы в Национальном отборе на Евровидение-2014, однако безрезультатно.

Позже прекратила работу с Sony Music и презентовала треки "Музыка" и "Два неба". В 2016 году Николайчук еще раз пыталась пройти на Евровидение, однако, не удалось. Тогда артистка решила взять творческую паузу.

Где сейчас Аида Николайчук

После начала полномасштабного вторжения певица осудила Россию и распространяла посты о преступлениях страны-агрессора. Также она призвала донатить на украинскую армию. Впоследствии впервые за длительное время выпустила новые треки "Никотин", "Фонарь", "Наедине", "Мы никогда не сдадимся".

В 2023 году Аида переехала в США. На одном из роликов заметно, что женщина держит кисточку и наносит грим, поэтому можно предположить, что она работает в США визажисткой. Ведь еще до участия в "X-факторе" Аида проходила курсы по макияжу.

Также интересно, что в США женщина вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал голливудский каскадер Даниэло Лоссисеро. Пара отпраздновала бракосочетание в кругу самых близких друзей.

Также известно, что у певицы есть сын от первого брака, который остался в Украине. До этого исполнительница имела отношения с белорусским мотогонщиком Никитой Подольским, но через несколько лет расторгли брак.

В США Николайчук также стала участницей гибридной игры под названием Arcade Show Tonight. Также украинка приобщалась к созданию короткого фильма After Her, собравшего немало престижных наград, в частности Dublin International Film Awards, New York International Film Festival, Los Angeles Action Film Festival.

Также женщина периодически делится с поклонниками своими фотографиями. Примечательно, что певица тщательно следит за своей внешностью, ведь выглядит великолепно.

