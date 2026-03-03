Посевной календарь на март 2026: благоприятные дни для посева рассады

В марте начинается сезон посева растений на рассаду

Март — самый "горячий" месяц для огородников. Самое время планировать новый посевной сезон и заниматься рассадой, чтобы потом собрать свой домашний урожай.

"Телеграф" публикует посевной календарь на март 2026 года, где учтены все благоприятные и неблагоприятные дни для посева растений на рассаду.

Что сеять в марте?

В первый месяц весны нужно уделить внимание овощам, которые имеют длинный период вегетации, а также холодостойкой зелени.

Томаты: Среднеспелые и ранние сорта (для теплиц и открытого грунта).

Перцы и баклажаны: Если не успели в феврале, первая декада марта — последний шанс.

Капуста: Белокочанная (ранняя), цветная, брокколи, кольраби.

Лук: Порей и репчатый на севок (через рассаду).

Цветы: Петуния, астры, бархатцы, львиный зев, вербена.

Зелень на подоконнике: Базилик, шпинат, рукола.

Благоприятные дни для посева

Томаты, перцы и баклажаны: Лучше всего сеять 19, 20, 21, 22, 26 и 27 марта.

Огурцы и кабачки (для теплиц): Самые удачные даты — 19, 20, 21, 25 и 26 марта.

Капуста (белокочанная, цветная, брокколи): Планируйте посев на 20, 21, 25, 26 или 27 марта.

Любая зелень и салаты: Если сеете на подоконнике или в теплую теплицу, выбирайте 19, 20, 23 или 24 марта.

Лук на репку и корнеплоды: Поскольку они растут "вниз", их сеют на убывающую Луну: 4, 5, 6, 12, 13 и 14 марта.

Цветы (однолетние и многолетние): Для пышного цветения выбирайте 19, 20, 21, 22 или 25 марта.

Неблагоприятные дни для посева

Есть также самые плохие дни по лунному календарю, в которые не стоит ничего сеять. В эти дни у семян низкая всхожесть, а рассада получается хилой.

3 марта ( Полнолуние).

17, 18 и 19 марта (период Новолуния).

