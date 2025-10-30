Укр

В украинском языке нет слова "кольцо": как его правильно называть

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Говорить "кольцо" в украинской речи - неправильно Новость обновлена 30 октября 2025, 15:34
Говорить "кольцо" в украинской речи - неправильно. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Есть сразу несколько украинских слов на замену

Украинский язык буквально на глазах с каждым днем становится все распространеннее и популярнее, однако вместе с тем растет и необходимость работы над ошибками и избавлением от кальки с русского, чтобы речь была богата и красива. К примеру, в русском языке есть слово "кольцо", которое имеет сразу несколько значений, и не каждый знает, как правильно перевести каждое из значений на украинский язык. Ниже "Телеграф" расскажет об этом.

В русском языке словом "кольцо" обозначают сразу три понятия. Расскажем с примерами, как правильно перевести на украинский язык каждое из них.

1. Любой предмет, имеющий форму окружности, — не "кольцо", а "кільце", "коло".

  • Друге кільце охоплювало територію давнього паризького передмістя, розтягнувшись уздовж кварталів, що колись були розташовані над зовнішніми бульварами.
  • Бельгійцеві, який був безцеремонно покинутий покоївкою за дверима, не залишилося нічого іншого, як вивчати поглядом дверне кільце й кривитися від огиди, спостерігаючи шари бруду на ньому.

2. Украшение на палец. Не "кольцо", а "каблучка", "обідець", "перстень", "обручка", "колечко".

  • Візьми ти оцей перстень. Пропустять тебе з ним, куди схочеш.
  • Каблучка-обручка, що стисла вам ручку, У серце мені уп'ялась.
  • От мені, небозі, й сниться: Наче з правої рученьки, Наче з пальця мізинного Покотився золотий мій обідець, Загубився дорогий мій камінець.

3. Положение, при котором кто-то полностью изолирован, замкнут круговой линией чего-то. Не "кольцо окружения", а "оточення", "облога", "блокада", "кільце", "кліщі", "казан", "обхват".

  • Вона, літня вже, немічна жінка, десятки разів переправляла через Дніпро рідних партизанів, рятувала від переслідувань військовополонених, що опинились в оточенні.
  • Наші біля Корсуня та й тут поблизу німцям казана влаштували.
  • Помітивши рух чорноморців, турки почали перекочуватись на фланги, яким загрожував обхват.
  • Хлопці, які перебували в якості моїх пасажирів, мали можливість краще роздивитися перший підрозділ, що був одним з багатьох, які замкнули кільце навколо нашого угруповання під Іловайськом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую ошибку почти все совершают, употребляя в речи слово "наразі".

Теги:
#Украинский язык