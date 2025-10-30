В украинском языке нет слова "кольцо": как его правильно называть

Есть сразу несколько украинских слов на замену

Украинский язык буквально на глазах с каждым днем становится все распространеннее и популярнее, однако вместе с тем растет и необходимость работы над ошибками и избавлением от кальки с русского, чтобы речь была богата и красива. К примеру, в русском языке есть слово "кольцо", которое имеет сразу несколько значений, и не каждый знает, как правильно перевести каждое из значений на украинский язык. Ниже "Телеграф" расскажет об этом.

В русском языке словом "кольцо" обозначают сразу три понятия. Расскажем с примерами, как правильно перевести на украинский язык каждое из них.

1. Любой предмет, имеющий форму окружности, — не "кольцо", а "кільце", "коло".

Друге кільце охоплювало територію давнього паризького передмістя, розтягнувшись уздовж кварталів, що колись були розташовані над зовнішніми бульварами.

Бельгійцеві, який був безцеремонно покинутий покоївкою за дверима, не залишилося нічого іншого, як вивчати поглядом дверне кільце й кривитися від огиди, спостерігаючи шари бруду на ньому.

2. Украшение на палец. Не "кольцо", а "каблучка", "обідець", "перстень", "обручка", "колечко".

Візьми ти оцей перстень. Пропустять тебе з ним, куди схочеш.

Каблучка-обручка, що стисла вам ручку, У серце мені уп'ялась.

От мені, небозі, й сниться: Наче з правої рученьки, Наче з пальця мізинного Покотився золотий мій обідець, Загубився дорогий мій камінець.

3. Положение, при котором кто-то полностью изолирован, замкнут круговой линией чего-то. Не "кольцо окружения", а "оточення", "облога", "блокада", "кільце", "кліщі", "казан", "обхват".

Вона, літня вже, немічна жінка, десятки разів переправляла через Дніпро рідних партизанів, рятувала від переслідувань військовополонених, що опинились в оточенні.

Наші біля Корсуня та й тут поблизу німцям казана влаштували.

Помітивши рух чорноморців, турки почали перекочуватись на фланги, яким загрожував обхват.

Хлопці, які перебували в якості моїх пасажирів, мали можливість краще роздивитися перший підрозділ, що був одним з багатьох, які замкнули кільце навколо нашого угруповання під Іловайськом.

