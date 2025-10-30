В украинском языке нет слова "кольцо": как его правильно называть
Есть сразу несколько украинских слов на замену
Украинский язык буквально на глазах с каждым днем становится все распространеннее и популярнее, однако вместе с тем растет и необходимость работы над ошибками и избавлением от кальки с русского, чтобы речь была богата и красива. К примеру, в русском языке есть слово "кольцо", которое имеет сразу несколько значений, и не каждый знает, как правильно перевести каждое из значений на украинский язык. Ниже "Телеграф" расскажет об этом.
В русском языке словом "кольцо" обозначают сразу три понятия. Расскажем с примерами, как правильно перевести на украинский язык каждое из них.
1. Любой предмет, имеющий форму окружности, — не "кольцо", а "кільце", "коло".
- Друге кільце охоплювало територію давнього паризького передмістя, розтягнувшись уздовж кварталів, що колись були розташовані над зовнішніми бульварами.
- Бельгійцеві, який був безцеремонно покинутий покоївкою за дверима, не залишилося нічого іншого, як вивчати поглядом дверне кільце й кривитися від огиди, спостерігаючи шари бруду на ньому.
2. Украшение на палец. Не "кольцо", а "каблучка", "обідець", "перстень", "обручка", "колечко".
- Візьми ти оцей перстень. Пропустять тебе з ним, куди схочеш.
- Каблучка-обручка, що стисла вам ручку, У серце мені уп'ялась.
- От мені, небозі, й сниться: Наче з правої рученьки, Наче з пальця мізинного Покотився золотий мій обідець, Загубився дорогий мій камінець.
3. Положение, при котором кто-то полностью изолирован, замкнут круговой линией чего-то. Не "кольцо окружения", а "оточення", "облога", "блокада", "кільце", "кліщі", "казан", "обхват".
- Вона, літня вже, немічна жінка, десятки разів переправляла через Дніпро рідних партизанів, рятувала від переслідувань військовополонених, що опинились в оточенні.
- Наші біля Корсуня та й тут поблизу німцям казана влаштували.
- Помітивши рух чорноморців, турки почали перекочуватись на фланги, яким загрожував обхват.
- Хлопці, які перебували в якості моїх пасажирів, мали можливість краще роздивитися перший підрозділ, що був одним з багатьох, які замкнули кільце навколо нашого угруповання під Іловайськом.
