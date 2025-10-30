В українській мові немає слова "кольцо": як його правильно називати

Є одразу кілька українських слів на заміну

Українська мова буквально на очах з кожним днем стає все поширенішою і популярнішою, проте водночас зростає й необхідність роботи над помилками та позбавленням від кальки з російської, щоб мова була багата і красива. Наприклад, у російській мові є слово "кольцо", яке має одразу кілька значень, і не кожен знає, як правильно перекласти кожне зі значень українською. Нижче "Телеграф" розповість про це.

У російській мові словом "кольцо" позначають відразу три поняття. Розкажемо з прикладами, як правильно перекласти українською кожне з них.

1. Будь-який предмет, що має форму кола, — не "кольцо", а "кільце", "коло".

Друге кільце охоплювало територію давнього паризького передмістя, розтягнувшись уздовж кварталів, що колись були розташовані над зовнішніми бульварами.

Бельгійцеві, який був безцеремонно покинутий покоївкою за дверима, не залишилося нічого іншого, як вивчати поглядом дверне кільце й кривитися від огиди, спостерігаючи шари бруду на ньому.

2. Прикраса на палець. Не "кольцо", а "каблучка", "обідець", "перстень", "обручка", "колечко".

Візьми ти оцей перстень. Пропустять тебе з ним, куди схочеш.

Каблучка-обручка, що стисла вам ручку, У серце мені уп'ялась.

От мені, небозі, й сниться: Наче з правої рученьки, Наче з пальця мізинного Покотився золотий мій обідець, Загубився дорогий мій камінець.

3. Положення, у якому хтось повністю ізольований, замкнений круговою лінією чогось. Не "кольцо окружения", а "оточення", "облога", "блокада", "кільце", "кліщі", "казан", "обхват".

Вона, літня вже, немічна жінка, десятки разів переправляла через Дніпро рідних партизанів, рятувала від переслідувань військовополонених, що опинились в оточенні.

Наші біля Корсуня та й тут поблизу німцям казана влаштували.

Помітивши рух чорноморців, турки почали перекочуватись на фланги, яким загрожував обхват.

Хлопці, які перебували в якості моїх пасажирів, мали можливість краще роздивитися перший підрозділ, що був одним з багатьох, які замкнули кільце навколо нашого угруповання під Іловайськом.

