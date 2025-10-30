В українській мові немає слова "кольцо": як його правильно називати
Є одразу кілька українських слів на заміну
Українська мова буквально на очах з кожним днем стає все поширенішою і популярнішою, проте водночас зростає й необхідність роботи над помилками та позбавленням від кальки з російської, щоб мова була багата і красива. Наприклад, у російській мові є слово "кольцо", яке має одразу кілька значень, і не кожен знає, як правильно перекласти кожне зі значень українською. Нижче "Телеграф" розповість про це.
У російській мові словом "кольцо" позначають відразу три поняття. Розкажемо з прикладами, як правильно перекласти українською кожне з них.
1. Будь-який предмет, що має форму кола, — не "кольцо", а "кільце", "коло".
- Друге кільце охоплювало територію давнього паризького передмістя, розтягнувшись уздовж кварталів, що колись були розташовані над зовнішніми бульварами.
- Бельгійцеві, який був безцеремонно покинутий покоївкою за дверима, не залишилося нічого іншого, як вивчати поглядом дверне кільце й кривитися від огиди, спостерігаючи шари бруду на ньому.
2. Прикраса на палець. Не "кольцо", а "каблучка", "обідець", "перстень", "обручка", "колечко".
- Візьми ти оцей перстень. Пропустять тебе з ним, куди схочеш.
- Каблучка-обручка, що стисла вам ручку, У серце мені уп'ялась.
- От мені, небозі, й сниться: Наче з правої рученьки, Наче з пальця мізинного Покотився золотий мій обідець, Загубився дорогий мій камінець.
3. Положення, у якому хтось повністю ізольований, замкнений круговою лінією чогось. Не "кольцо окружения", а "оточення", "облога", "блокада", "кільце", "кліщі", "казан", "обхват".
- Вона, літня вже, немічна жінка, десятки разів переправляла через Дніпро рідних партизанів, рятувала від переслідувань військовополонених, що опинились в оточенні.
- Наші біля Корсуня та й тут поблизу німцям казана влаштували.
- Помітивши рух чорноморців, турки почали перекочуватись на фланги, яким загрожував обхват.
- Хлопці, які перебували в якості моїх пасажирів, мали можливість краще роздивитися перший підрозділ, що був одним з багатьох, які замкнули кільце навколо нашого угруповання під Іловайськом.
