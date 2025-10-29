Сейчас так называют сорняк: какие необычные имена есть в Украине, и где они встречаются

В древнегреческих мифах тоже можно встретить упоминание об этих именах

Украинская культура древняя и многогранная, о чем свидетельствует и то, какие имена носят украинцы на сегодня. Как узнал "Телеграф", около сотни людей в Украине сейчас носят имена, производные от слова "амброзия".

Вероятно, все знают растение амброзию, во время цветения которой страдают аллергики. Однако есть еще и мифическая амброзия — так называли еду древнегреческих богов, дававшую им бессмертие и вечную молодость.

Именно от греческого слова "амбросиос", которое переводится как "принадлежащий богам", появился и ряд имен. Некоторые из них до сих пор встречаются в Украине.

Так, 49 человек в Украине носят имя Амброзий, еще 30 человек — Амбросий. Чаще они встречаются в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Сколько человек в Украине носят имя Амброзий

Распространение имени Амбросий в Украине на 2025 год

Также есть 7 украинок по имени Амброзия — и все они живут в Ивано-Франковской области.

Сколько человек в Украине носят имя Амброзия

Кроме того, есть несколько носителей имен Амброз и Амброзина.

