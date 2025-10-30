"А есть вариант с двумя апострофами?" Украинцы смешно спорят, как правильно называть Хэллоуин
В период с 25 по 30 октября в соцсетях были собраны названия праздника на украинском языке
В преддверии мистического праздника Хэллоуина, который отмечают ежегодно в ночь с 31 на 1 ноября, в сети шутливо обсуждают, сколько же у него уже появилось названий в украинском языке. Действительно, с тех пор как Хэллоуин частично стали праздновать в Украине, люди коверкали его название и их уже накопилось большое количество.
Что нужно знать:
- Хэллоуин ежегодно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября и он связан с кельтским праздником Самайн
- В сети обсуждают множество вариантов названия Хэллоуина на украинском языке
- Всего за несколько дней пользователи соцсетей дали празднику 24 названия
Соответствующий пост об этом опубликовал один из пабликов с мемами в Telegram. Там отметили, что в период с 25 по 30 октября в соцсетях были собраны названия Хэллоуина на украинском языке. Люди из года в год называют его по-разному.
Некоторые говорят "Хелуін", кто-то предпочитает называть "Гелоун", а кто-то, к примеру, "Гелвін".
В комментариях под постом тем временем добавилось еще несколько забавных названий.
К тому же, украинцы шутят насчет слова с "двумя апострофами". Речь идет о слове "між'яр'я". Оно стало мемом и никак не относится к теме Хэллоуина. Однако именно это слово теперь иногда упоминают в шутках ("між'яр'я" — слово из радиодиктанта, в котором два апострофа. Сложностью написания оно смутило многих украинцев).
