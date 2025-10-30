"А есть вариант с двумя апострофами?" Украинцы смешно спорят, как правильно называть Хэллоуин

В период с 25 по 30 октября в соцсетях были собраны названия праздника на украинском языке

В преддверии мистического праздника Хэллоуина, который отмечают ежегодно в ночь с 31 на 1 ноября, в сети шутливо обсуждают, сколько же у него уже появилось названий в украинском языке. Действительно, с тех пор как Хэллоуин частично стали праздновать в Украине, люди коверкали его название и их уже накопилось большое количество.

Что нужно знать:

Хэллоуин ежегодно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября и он связан с кельтским праздником Самайн

В сети обсуждают множество вариантов названия Хэллоуина на украинском языке

Всего за несколько дней пользователи соцсетей дали празднику 24 названия

Соответствующий пост об этом опубликовал один из пабликов с мемами в Telegram. Там отметили, что в период с 25 по 30 октября в соцсетях были собраны названия Хэллоуина на украинском языке. Люди из года в год называют его по-разному.

Некоторые говорят "Хелуін", кто-то предпочитает называть "Гелоун", а кто-то, к примеру, "Гелвін".

Какие названия Хэллоуину дают украинцы

В комментариях под постом тем временем добавилось еще несколько забавных названий.

К тому же, украинцы шутят насчет слова с "двумя апострофами". Речь идет о слове "між'яр'я". Оно стало мемом и никак не относится к теме Хэллоуина. Однако именно это слово теперь иногда упоминают в шутках ("між'яр'я" — слово из радиодиктанта, в котором два апострофа. Сложностью написания оно смутило многих украинцев).

Комментарии из сети

Комментарии из сети

Напомним, ранее "Телеграф" писал о трех вариантах бюджетных костюмов на Хэллоуин, которые можно сделать самому.