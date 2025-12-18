Забудьте про носки. Оригинальные подарки в год Красной Лошади, от которых ваш мужчина будет в восторге

Избегайте "одноразовых" безделушек или бесполезных сувениров

Наступающий 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади — символа неукротимой энергии, скорости и благородства. Это время решительных действий и ярких эмоций, поэтому подарок для любимого мужчины должен подчеркивать его силу, амбиции или стремление к комфорту после "забегов" по карьерной лестнице.

"Телеграф" подготовил подборку оригинальных и бюджетных вариантов. Они порадуют вашего избранника и точно задобрят символ года.

Подарки с "огненным" характером

Лошадь ценит тепло и динамику. Если ваш бюджет ограничен, обратите внимание на вещи, создающие уют или подчеркивающие статус:

Стильное термохуди или качественное термобелье. Практичный подарок для тех, кто любит зимние прогулки или спорт.

Практичный подарок для тех, кто любит зимние прогулки или спорт. Набор для приготовления глинтвейна или крафтового соуса. Огонь в названии года намекает на пряные, согревающие вкусы.

Огонь в названии года намекает на пряные, согревающие вкусы. Складной мангал или набор для барбекю. Подойдет для "добытчика", который любит отдых на природе.

Фото: freepik

Оригинальные идеи для активных и смелых

Лошадь — животное вольнолюбивое. Подарки-впечатления или необычные аксессуары придутся как нельзя кстати:

Сертификат на картинг или урок экстремального вождения. Идеальное попадание в символику скорости 2026 года.

Настольный биокамин. Компактный и эффектный аксессуар, который добавит "живого огня" в интерьер его рабочего стола или комнаты.

Компактный и эффектный аксессуар, который добавит "живого огня" в интерьер его рабочего стола или комнаты. Кожаный ремень или портмоне ручной работы. Лошадь ассоциируется с качественной упряжью, поэтому добротные изделия из кожи (даже бюджетные варианты от местных мастеров) будут очень символичны.

Бюджетно, но со смыслом

Если важно соблюсти минимальный бюджет, сделайте ставку на персонализацию:

Кружка-хамелеон с проявляющимся принтом. При наливании горячей воды может появляться мотивирующая фраза или ваше общее фото.

При наливании горячей воды может появляться мотивирующая фраза или ваше общее фото. Павербанк цвета золота или серебра. Полезный гаджет, а окраска принесет удачу в делах.

Магнитная доска на холодильник в форме подковы. Для записи планов и теплых слов друг другу.

Что не стоит дарить в год Огненной Лошади?

Старайтесь избегать предметов, ограничивающих свободу, а также слишком дешевых, "одноразовых" безделушек. Лошадь ценит надежность. Лучше подарить одну качественную вещь, чем набор бесполезных сувениров. Огненная Лошадь благоволит тем, кто проявляет искренность и страсть. Даже небольшой презент, преподнесенный с любовью, станет отличным стартом для успешного 2026 года.