Как выбрать подарок на Новый 2026 год, чтобы подруга плакала от счастья: идеи на любой бюджет

Эти нескучные презенты заставят всех завидовать вашей дружбе

Уже скоро Новый год 2026, а значит, пора задуматься о подарке для лучшей подруги. Чтобы избавить вас от головной боли и помочь выбрать идеальный вариант, "Телеграф" подготовил подборку идеи подарков — от милых мелочей до по-настоящему роскошных сюрпризов, которые точно покорят сердце близкого человека.

Бюджетные и милые подарки

Эти варианты не ударят по карману, но принесут много тепла и радости. Они продемонстрируют ваше внимание и заботу.

Ароматические свечи или набор для глинтвейна: создадут атмосферу уюта и волшебства в зимний вечер.

Фото: freepik

Новогодние носки или тапочки: теплые и милые аксессуары с праздничным принтом (возможно, с символом года) всегда актуальны.

теплые и милые аксессуары с праздничным принтом (возможно, с символом года) всегда актуальны. Уходовая косметика: небольшие наборы бомбочек для ванны, масок для лица или кремов для рук – это всегда приятно и полезно.

небольшие наборы бомбочек для ванны, масок для лица или кремов для рук – это всегда приятно и полезно. Персонализированная кружка или блокнот: предмет с забавной надписью или общей фотографией станет приятным напоминанием о вашей дружбе.

предмет с забавной надписью или общей фотографией станет приятным напоминанием о вашей дружбе. Набор чая или кофе для гурманов: качественный набор с необычными добавками порадует любительницу горячих напитков.

Подарки по средней цене

"Телеграф" подыскал идеи более функциональных и запоминающихся вещей. Они точно прослужат долго и будут активно использоваться.

Фитнес-браслет или смарт-часы: отличный выбор для активной подруги, которая следит за своим здоровьем и образом жизни.

Подарочный сертификат: универсальный вариант, позволяющий подруге самой выбрать то, что ей действительно нужно, будь то магазин косметики, одежды или SPA-салон.

универсальный вариант, позволяющий подруге самой выбрать то, что ей действительно нужно, будь то магазин косметики, одежды или SPA-салон. Качественный плед: мягкий и теплый плед с интересным дизайном (или даже с фотографиями) согреет холодными вечерами.

Фото: freepik

Аксессуары: стильное портмоне, небольшая сумочка или ювелирное украшение (например, серебряный кулон или серьги).

Дорогие и особенные подарки

Если бюджет позволяет, можно по-настоящему удивить подругу запоминающимся и ценным подарком.

Гаджеты для красоты и здоровья: современный фен-стайлер, массажер для лица или умные весы.

современный фен-стайлер, массажер для лица или умные весы. Билеты на мероприятие: подарите эмоции – билеты на концерт любимого исполнителя, в театр или на интересный мастер-класс.

подарите эмоции – билеты на концерт любимого исполнителя, в театр или на интересный мастер-класс. Путешествие или уикенд: совместная поездка в другой город или загородный дом отдыха станет незабываемым приключением.

Фото: freepik

Курс обучения: оплатите курс по ее увлечению – это может быть онлайн-школа рисования, кулинарии или иностранного языка.

Ранее мы писали, что подарить в год Огненной Лошади родителям. Мама и папа оценят.