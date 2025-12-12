Мама и папа будут в восторге. Что подарить самым лучшим людям на год Огненной Лошади 2026 (фото)

Эти презенты "скажут" родителям, что вы их очень любите

Новый 2026-й по восточному календарю — это Год Красной Огненной Лошади, который наступит 17 февраля 2026 года. Этот год символизирует энергию, перемены и движение вперед. Подарки, которые принесут родителям комфорт, активность или улучшение качества жизни, будут особенно актуальны.

Главное — выбирать подарок с заботой и любовью, учитывая интересы и пожелания ваших родителей. "Телеграф" приготовил "символические" идеи: те, которые подойдут как двоим одновременно, и те, которые точно понравятся вашей маме или отцу.

Универсальные подарки для двоих

Впечатления и совместный отдых. Поскольку Лошадь ценит свободу и движение, отличным подарком станут билеты в театр, на концерт, в спа-салон или на загородный отдых. Это подарит им яркие эмоции и возможность провести время вместе.

Поскольку Лошадь ценит свободу и движение, отличным подарком станут билеты в театр, на концерт, в спа-салон или на загородный отдых. Это подарит им яркие эмоции и возможность провести время вместе. Улучшение домашнего комфорта. Лошадь одобряет подарки, повышающие качество жизни. Рассмотрите возможность приобретения новой бытовой техники (например, кухонного комбайна, кофемашины или робота-пылесоса), качественного освещения или уютного текстиля (теплых пледов, постельного белья).

Фото: freepik

Подарки для здоровья. Абонементы в бассейн, массажное кресло или набор для ароматерапии помогут родителям расслабиться и позаботиться о себе.

Подарки для мамы

Элегантные аксессуары. Маме можно подарить красивый шарф, сумку или украшение с элементами красного или золотистого цвета (главные цвета года).

Фото: freepik

Вещи для хобби. Если мама увлекается рукоделием, кулинарией или садоводством, подарите ей что-то, связанное с ее увлечением. Например, набор качественной посуды или сковороду с антипригарным покрытием.

Если мама увлекается рукоделием, кулинарией или садоводством, подарите ей что-то, связанное с ее увлечением. Например, набор качественной посуды или сковороду с антипригарным покрытием. Косметика и уход. Набор качественной уходовой косметики или парфюм всегда будет приятным подарком.

Подарки для отца

Аксессуары для активного образа жизни. Если отец любит спорт или активный отдых, подарите ему что-то, связанное с его увлечением, например, новый спортивный инвентарь или удобную одежду для прогулок.

Инструменты и гаджеты. Набор инструментов, новый гаджет (смартфон, планшет) или аксессуары для автомобиля могут порадовать отца.

Фото: freepik

Качественные вещи для дома/работы. Хороший кожаный ремень, портфель или удобное кресло для работы.

Символические дополнения

В качестве дополнения к основному подарку можно добавить что-то с символом года. Например, фигурку лошади из дерева или камня, или украсить упаковку в красных и огненных тонах. Также можно подарить что-то из любимых лакомств лошадей – например, корзину с яблоками или сладкими овощами.

Символ 2026 года точно одобрит эти вещи. Ранее мы писали, что на Новый год можно подарить близким людям и друзьям.